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車房生意疫情影響微　高鈞賢冀進軍電商直播帶貨

個人增值 16:40 2021/10/22

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高鈞賢近年鮮有在熒光幕前出現，相信不少人對他的印象仍停留在香港先生冠軍。除了藝人身份外，他亦積極發展副業，先後經營過Playgroup、居酒屋、服裝店及車房，未來更計劃進軍電商市場。

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高鈞賢讀書時就有不少生意諗頭，高中時在學校活動日出售「計數機筆」已有不錯成績。踏入演藝圈後，因收入不穩令他萌生創業念頭，望製造被動收入。2011年的時候，他初次創業經營Playgroup及舞蹈學校，第一年已達到收支平衡，但因老師離職，學生大減最終決定結束生意。

歷多項生意結業無礙老闆夢

自言喜歡挑戰新事物，在內地發展賺了第一桶金，他先後開設居酒屋及服裝店。雖然這兩門生意以結業告終，但他坦言從中得到不少經驗。

雖然如此，高鈞賢沒有因而放棄做老闆的想法，之後更與朋友合資共30萬元開設車房，現時已擁有2間店舖。他坦言，由於車房所需人手較少，一間店只需1至2個人已足夠，與以往所做的生意大為不同。另外，車房主要提供服務為主，不會出現居酒屋的存貨問題。

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計劃拓電動車服務

疫情對不少行業造成打擊，高鈞賢經營的車房目標客群為中產人士，故疫情沒有對生意造成很大的影響。高鈞賢亦看準電動車將成為未來大趨勢，有計劃買入新機器，廣納顧客，鋪路發展。

高鈞賢指，以往經營的生意與藝人身份沒有太大關係，而他未來則考慮把生意與工作結合，有意進軍電商市場，希望開設藝人經紀公司，經營直播及直播帶貨的生意。產品方向高鈞賢亦已心裡有數，他笑言會選擇自己可以用到的產品，例如紅酒，即使銷情不佳亦可自用。

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記者：曹佩鈞

同場加映：無懼疫情開丼飯外賣店　創業最緊要夠膽　前天堂鳥葉泓聲：我不怕蝕錢

欄名 : 理財Star Talk

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