▲ 【ESG】雙11實行低碳消費！天貓發放1億元人民幣綠色購物券 快遞業簽署綠色包裝自律公約

每天雙11都是網購平台的促銷時機，消費者網購的過程中，亦不免衍生出不少包裝廢物。在提倡減排、可持續發展的大趨勢下，網購平台及快遞業亦積極提倡低碳消費，阿里巴巴集團 （09988） 的第13屆天貓雙11全球狂歡季將發放1億元人民幣綠色購物券，鼓勵消費者投入到更為環保的生活方式。而快遞行業亦簽署綠色包裝自律公約，與電商及消費者一起推動低碳消費。

天貓雙11提倡低碳消費

天貓在今次雙11致力提倡綠色生活方式，將設立專門的綠色會場來展示節能減排產品，以及發放價值1億元人民幣的綠色購物券，鼓勵消費者投入到更為環保的生活方式之中。

低碳消費亦會從物流方面入手，由11月1日起，阿里旗下的智能物流網絡菜鳥網絡，將在全國20個城市逾10,000個菜鳥驛站循環再用寄件包裝物料，以減少購物節的碳足印。隨着綠色科技應用增加，阿里亦會透過智能合單、智能切箱等技術，致力在今年雙11期間減低每張訂單的碳排放。

另外，在雙11期間，位於河北省張北的阿里雲數據中心預計會使用近3,000萬千瓦時綠色電力，預計減少約2.6萬噸二氧化碳。

在社會責任方面，阿里亦希望推動消費者寓購物於行善，實行15年的「公益寶貝」計劃在今年雙11更新，鼓勵消費者與親友在社交媒體分享他們的「公益寶貝成績單」，而每獲好友點開一次，阿里就會多捐出1元人民幣。今年「公益寶貝」的捐款主要支持三大群體：獨居老人、偏遠地區的留守兒童及低收入階層人士。

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快遞業簽署綠色包裝自律公約

每年「雙11」都是快遞業務高峰期，遍地紙箱、網購包裝甚為不環保。在今年「雙11」來臨前，中國快遞協會向全行業發出主題為「綠色快遞 人人有為」的倡議，提倡行業全面落實國家關於綠色發展的各項要求。倡議具體內容包括：推廣產品包裝與快遞包裝合一，80%電商商品不再二次包裝；推廣生鮮快遞使用可循環配送箱、可重用冷藏式快遞箱，減少使用一次性發泡膠箱等。

中國快遞協會組織18家快遞企業共同簽署《中國快遞業綠色包裝減塑自律公約》，承諾自律實行綠色包裝。除了綠色環保，保障快遞員合法權益也是今年「雙11」的一大主題。今年7月，交通運輸部、國家郵政局等七部委聯合發布《關於做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》。中通快遞相關負責人會上表示，中通將試行實現收派費用標準化、帳單透明化，切實提高快遞員收入。

責任編輯：李瑩

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