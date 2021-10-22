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聽消息炒股蝕10萬元　高鈞賢鍾情藍籌股：「跌市等於減價」

個人增值 16:40 2021/10/22

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高鈞賢當年參選香港先生奪冠，其後順理成章加入演藝圈。幾年前更毅然北上發展，為事業開拓更多可能性。在演藝圈浮沉多年，他明白藝人收入欠缺保障，故透過多元途徑如做生意、投資等增加被動收入。

正所謂「你不理財，財不理你」，而投資更是理財的不二法門。高鈞賢會把每月15%至20%的收入投放在股票上，由於今年才開始沾手股票，坦言自己仍處於學習階段，未能完全掌握買賣時機。不過，身為穩陣派的他，坦言自己鍾情藍籌股，如港交所 （00388） 、內銀股及科技股等。

【幸得父母建議 高鈞賢早年置業 樓價升3倍：按此

投資股票難免「交學費」，高鈞賢亦不例外，曾因聽朋友意見炒股大蝕10萬元，他最後發現靠自己分析的投資，回報反而更好。從中他更領悟到投資的道理：「股市有牛市、熊市，（藍籌股）跌市時其實等於減價，正如服飾品牌大減價時候，你也會選擇買大品牌，換作股市亦一樣，當股市穩定時（大型股）價值會較高。」

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學會及時止蝕

雖然投身股海時間不長，但是高鈞賢正累積經驗，從失敗中吸取教訓。他曾投資於細價股並遇上跌市，當時希望可以返家鄉，因此沒有及時止蝕，造成更大損失。他認為投資藍籌股則可以免卻這個煩惱，因為經濟有起有落，當藍籌股股價有較大跌幅時，更會選擇溝貨。

不少藝人喜歡投資「磚頭」，既可保值，也可博長綫樓價升值。雖然高鈞賢認為買樓屬最穩陣投資的方法，但亦了解現時買樓有不少限制及需面對不明因素。因此，現時着重留意一些較短綫、可以隨時套現的投資產品，基金產品亦成為他的考慮之一。

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記者：曹佩鈞

同場加映：跟風炒股好景時日賺3成　胡美貽自認貪婪　跌市狂溝變成手蟹貨

欄名 : 理財Star Talk

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