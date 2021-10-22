幸得父母建議　高鈞賢早年置業　樓價升3倍

面對樓價日益上漲，不少人大呻後悔沒有及早上車，而高鈞賢全靠父母建議，一早上車成為業主，當時用300多萬買入將軍澳單位，現時已升值約3倍多。

早年置業 10年已供斷

高鈞賢參選香港先生後決定回流發展，「家人叫我和姐姐合資買樓，大約在2006年至2007年買入將軍澳物業，現時樓價應該升了3倍多。」他坦言，家人當時有幫忙付首期，按揭乘數亦較低，所以較易置業，花了約10年已供斷。

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其後雖然高鈞賢的媽媽有建議他再買置業，但他當時花了不少金錢在自己感興趣的汽車之上，故沒有成事。現在他亦「呻笨」，指「如在當年有再買入更多物業，現時應該會舒服不少。」現時他亦有留意香港物業，冀買入物業作收租之用。

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北上發展 以穗港為基地

高鈞賢幾年前北上發展，直至去年才回流香港，未來更打算中港兩邊走。他亦計劃在內地置業，因近年內地樓價有不錯升幅，而大灣區未來亦有不少新發展，故看好當地樓市。

由於在內地發展的關係，高鈞賢亦有在廣州租樓，未來亦打算在當地買樓自住，因為未來有高鐵會連接廣州及香港兩地，方便中港兩邊走。此外，他認為中山物業亦具潛力，當深中通道建成後，深圳至中山車程由2小時縮至20分鐘，具吸引力。

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記者：曹佩鈞

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