【CHANEL限購】一年只可買一個經典款　投資CHANEL手袋選這5款最保值？

Chanel手袋一向深受不同年齡層的女士歡迎，即使近幾年曾數度加價，但仍不缺支持者。加上部分手袋是限量版，甚至不公開發售，其產量稀少罕有度高，又有升值能力，導致代購、炒家成行成市，無論是新款或二手市場，炒價雖高但依然有價有市，因此有不少人都選擇投資手袋。

不過近日有外媒報道指，Chanel為鞏固其名牌地位與形象、杜絕水貨代購活動，會推出限購政策。列名每位顧客每年只能購買一個「Classic Flap Bag」或「CoCo Handle」；小型皮具產品如卡套等，則每年不能購買超過3件相同產品。限購政策首先於南韓及英國實行，雖然香港暫未受影響，但預計相關政策未來會陸續推至其他地方。

一直以來經典手袋如「Classic Flap Bag」和「CoCo Handle」都是搶手商品，不少炒家都會囤貨居奇，令真正的用家或收藏者無法從官方途徑購入。外國手袋時尚網站BRAGMYBAG就曾比較各款Chanel手袋從2015年至2019年的升值能力，統計出哪一款Chanel手袋最值得投資。其中Large Deauville Bag的升值能力最高，4年間升超過8成。熱門款Coco Handle Bag升幅排第二位，升接近50%，人氣可見一斑。

■投資手袋選這5款最保值■

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Chanel手袋極具潛力，即使是二手商品都有很大升幅。以Chanel Large Deauville Bag為例，2015年售價為1,290歐元（約11,676港元），根據外國二手名牌手袋平台vestiairecollective顯示，2021年該手袋在二手市場放售的價格約為23,511元至45,117元不等。

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責任編輯：嚴熹曼

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