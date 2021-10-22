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爸爸「由頭到尾」照顧孩子　不及教曉做人道理重要

博客 12:20 2021/10/22

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除功課外，我非常着重兒子對人、對事的應有態度，用了大部分時間教導，因為我認為教做人比讀書好更重要。

兒子由出世至初中，由我「由頭照顧到尾」，意即從頭髪、手指甲到腳趾甲也是由我包辦。他們從數月大起，我用一把電動剪髮器，設定3mm的長度，除了不用擔心剪得一邊長一邊短，也很安全。然後繞頭一周，那樣即使閉上眼睛，都可以剪出一個清爽的髮型了。

雖然偶爾兩隻「馬騮」會坐不定，令人煩躁，但整體來說也是一件樂事，特別是當完成後，孩子的髮型和我一樣，三個人可以一起拍廣告，哈哈！

【爸爸的角色又幾重要？身為人父的你又知多少？按此

讀者不要以為我這個做父親的，看似完全負責照顧兩個孩子，太太沒盡職似的。當然不是！只是我現在集中在講父親罷了。太太全職帶孩子，對家庭貢獻比我更大及更勞心勞力。

另外，我也照顧他們的手腳衞生，替他們剪手指甲及腳趾甲。太太及工人姐姐不會做，有時兒子的指甲長得快和長了，也要等我來操刀，不讓其他人做。

兩個兒子初生時，主要是我幫他們洗澡的，晚上有需要也會起床幫忙，這些事情我可以做到，不知算是一個稱職的父親呢？

父母分工合作不要埋怨

我和太太有默契，分工合作，在教孩子甚少怪對方不盡責和方法不對。由於工作關係，日常孩子的功課都是由太太指導。有時候當我想幫忙，但由於性格急，在言語、行為上容易傷害兒子，倒不如少參與，幸好太太沒有責怪我在這事上沒有盡責任。

除功課外，我非常着重兒子對人、對事的應有態度，用了大部分時間教導，因為我認為教做人比讀書好更重要。

 

【爸爸的角色‧之二】

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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撰文 : 李錦博士

欄名 : 親子理財

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