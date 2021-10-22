▲ 【理財規劃】Slasher理財必修科 妥善規劃財富 填補醫療保障缺口

除了傳統朝九晚五、賺取月薪的工作模式，近年不少人選擇成為「斜槓族」（Slasher），透過不同工種賺取報酬和滿足感。熱門例子包括活躍於社交平台的網路紅人、設計及程式人員、網購平台經營者等。斜槓族除了工作時間富彈性，亦享有更大自由度。

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問：上班族和斜槓族有何分別？

答：對比上班族，斜槓族雖沒有固定的薪金，但他們可以身兼多職，多勞多得；同時亦有可能「手停口停」。一旦患病停工，便有機會陷入朝不保夕的情況。再者，由於他們一般是自僱人士，故此沒有僱員福利，例如有薪年假、醫療保障、僱主強積金供款等，因此，斜槓族尤須及早為自己建構財富及健康的安全網。

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問：斜槓族應如何保障自己的健康與財富？

答：斜槓族應每月制訂預算，妥善計劃支出比例，而且確立理財目標，將部分收入撥作儲蓄用途，或透過一些保險儲蓄計劃讓資產穩健增值。在具儲蓄成份的保險產品之中，年金計劃更可讓斜槓族收一石二鳥之效。投保年金計劃不但讓投保人的財富藉着「雪球效應」遞增，更為他們提供退休後的年金收入。這類計劃門檻一般低至每月數百元，他們可按自己的供款能力自選繳付保費年期和金額。一些周全的年金計劃除保證年金終生派發，亦提供套現現金價值作周轉的靈活性，以應不時之需。

另一方面，為了填補醫療保障的缺口，他們亦可透過醫保計劃和危疾保險應付突如其來的醫療開支。再者，具紅利派發機制的危疾保險除了有助應付因嚴重疾病所引致的龐大醫療開支，若然一直健康無恙，客戶更可在指定保單周年日選擇退保時，獲取保單內已累積的現金價值，攻守兼備。