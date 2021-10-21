▲ 【ESG】3隻ESG ETF入場費、表現比較 中國潔淨能源ETF上市至今升174%

碳中和投資概念備受追捧，帶來吸引的增長潛力。本港目前有3隻掛牌的ESG ETF，當中的GlobalX中國潔淨能源 （02809） ETF，昨天（10月20日）曾創上市新高，收市報164.95元。其他兩隻ESG ETF表現又如何？

3隻ESG ETF投資主題各不同

本港目前有3隻掛牌的ESG ETF投資主題不盡相同，Global X中國潔淨能源ETF以再生能源為主題，追蹤Solactive中國清潔能源指數Ntr；嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF （03108） 以ESG為主題，追蹤中證嘉實滬深300 ESG領先指數；而海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 同樣以ESG為主題，選股時，會將所有公司的ESG表現評分，然後剔除ESG表現差、具爭議性及有重大違規的公司。

投資門檻低至千元即可入手

投資門檻方面，Global X中國潔淨能源ETF的門檻最高，以今日收市價計算，每手入場費達8,050元，而另外兩隻ETF只需千多元，即可入手投資。至於投資回報，Global X中國潔淨能源ETF受惠發展再生能源的大趨勢，表現最為優勝，去年3月上市至今升近174.5%，年初至今亦有44.91%的升幅。

■3隻ESG ETF回報表現比較■

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責任編輯：李瑩

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