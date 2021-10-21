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【儲蓄保險】比較友邦安盛宏利保誠長期儲蓄保　30年預期回報可相差60%

保險 17:20 2021/10/21

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2. 悲觀情景預期回報率，落差接近33%

有投保人擔心市場情況轉差後，有關保險產品回報率未必如預期般亮麗，我們可以比較4款產品的悲觀情景預期回報率，以反映低於預期的投資回報假設下，哪款擁有較強「抗逆力」。

同樣以一筆過總繳保費12.5萬美元（100萬港元）為例，以第20年期計，安盛豐進悲觀情景下，預期連本帶利可以獲得184.7萬港元。

以第30年期計算，保誠雋陞抗逆力最好，連本帶利預料可以獲得317.1萬港元，其次為安盛豐進（294.6萬港元），宏利豐譽（263.5萬港元）、友邦充裕未來（238.5萬港元），最高及最低相差78.6萬港元（約33%）。

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【回報更勝銀行定存 呢款儲蓄保3個月保證年利率10%：按此

3. 分紅理念，保誠及AXA安盛產品透明度高

保險公司會將保單持有人的保費滙集成分紅基金，賺取投資回報，並扣減投資虧損、索償、計及續保率等影響，餘下利潤分配予保單持有人。

在分紅理念上，保險公司在披露及透明度有優劣之分。保誠雋陞清晰列明，政策上會將等於或超過90%可分配利潤給予投保人，餘下10%或少於10%由保險公司持有；安盛豐進同樣清晰地公布分紅政策，有關分紅比例為90%及10%。

分紅政策透明度高，對於投保人更公平。友邦卓達智悅及宏利豐譽未有列明可分配利潤的比例，透明度略嫌不足。

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進取的長綫儲蓄保險產品，較重視非保證回報率部分，投保人宜以基本情景預期回報率，以及悲觀情景預期回報率去衡量。另外，投保人亦須留意產品分紅政策是否透明、公平。總括而言，投保前必須做足產品比較才去購買。

基本情景預期回報率比較，最好及最差相差近60%？【上一頁

 

以上資訊由10Life提供，更新至2021年9月30日，僅供參考，並非銷售建議。    

【文章來源：10Life；原題：長線儲蓄保險比較！友邦、安盛、宏利、保誠產品 30年預期回報可相差60%，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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