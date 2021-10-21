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【儲蓄保險】比較友邦安盛宏利保誠長期儲蓄保　30年預期回報可相差60%

博客 17:20 2021/10/21

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現時坊間不少長綫儲蓄保險容許一筆過繳付保費，包括整付及預繳，進行長達20年甚至30年以上的長綫儲蓄，有筆閒錢或嫌銀行利息太低人士或許會感興趣。10Life今次比較4間大型保險公司，包括AIA友邦、AXA安盛、Manulife宏利，及Prudential保誠旗下主要長綫儲蓄產品。究竟哪款「種子」能夠種出一棵高回報大樹？

香港人很多時候突然有筆資金──可能來自家族遺產或是賣樓所得。他們或者會考慮長綫投資，例如一筆過繳付保費的長綫儲蓄保險。這款產品通常被視為適合擁有長遠特定理財目標人士，例如用作子女未來升學、退休規劃，甚至是資產傳承予後代等。

10Life今次以3個重點，包括基本情景預期回報率、悲觀情景預期回報率、分紅理念，比較AIA友邦「充裕未來•盈尚」（簡稱友邦充裕未來）、AXA安盛豐進儲蓄計劃（2年繳）（簡稱安盛豐進）、Manulife宏利豐譽傳承保障計劃2（簡稱宏利豐譽）及Prudential保誠特級「雋陞」儲蓄保障計劃II（簡稱保誠雋陞）。

整體而言4款產品都是一筆過繳付，除了安盛豐進是首年預繳第2年保費外，其餘保險產品皆為整付方式繳付。

【已故父親留下千萬遺產 如何善用財富傳承儲蓄 將心意再延續？：按此

1. 基本情景預期回報率比較，最好及最差相差近60%

長綫儲蓄保險重視預期回報率。10Life以一筆過總繳保費12.5萬美元（假設1美元兌8港元，等值100萬港元）為例，比較4款產品不同年期的基本情景預期回報率。

以第20年期計算，安盛豐進投保人預期連本帶利獲273.4萬港元，反映預期內部回報率（IRR）為5.16%，屬4款保險產品中最高。宏利豐譽預期連本帶利為230.9萬港元，與安盛豐進相差逾40萬港元，預期IRR為4.27%。

以第30年期計算，更能反映產品的預期回報落差。4款產品中，安盛豐進30年後預期連本帶利獲得589.3萬港元，預期IRR達6.09%；宏利豐譽則僅378.1萬港元，落差高達211萬港元，即接近56%！

    點擊圖片放大

另外兩個情況下，4款長期儲蓄保險回報比較【下一頁

 

以上資訊由10Life提供，更新至2021年9月30日，僅供參考，並非銷售建議。    

【文章來源：10Life；原題：長線儲蓄保險比較！友邦、安盛、宏利、保誠產品 30年預期回報可相差60%，已獲授權轉載。】

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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