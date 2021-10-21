【美股】魷魚遊戲帶動Netflix第三季盈利增83%　10年前買Netflix今日賺幾多？

Netflix製作原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）在全球熱播，自上架以來已經有超過1.1億人次觀看。根據彭博報導，這套製作成本約2,140美元、只有9集的劇集，卻為Netflix創造出逾9億美元的影響價值，就連Netflix行政總裁Ted Sarandos都表示，該劇是Netflix史上最受歡迎的作品。

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在Netflix剛公布第三季業績中，因為《魷魚遊戲》帶動第三季度營收達74.83億美元，全球訂閱用戶新增438萬，盈利更達14.49億美元，比去年同期7.9億美元增長超過83%，超出市場預期。

其實除了《魷魚遊戲》，近年Netflix有不少原創劇風靡全球，例如《怪奇物語》（Stranger Things）、《紙房子》（Money Heist）等劇都令Netflix營收創新高。串流影音平台勢必成為未來大趨勢，你可有想過，如果10年前開始投資Netflix，今天能賺多少？

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截止10月20日，Netflix（美：NFLX）經調整收市價為625.14美元。根據CNBC計算，如果10年前即2011年10月20日，以15.93美元買入一股Netflix，10年後回報率已超過3824%。假設當時用1,000美元投資於Netflix，今天股票市值已升至約39,000美元。相比之下，如於同一時期投資標普500指數，1,000美元本金在10年後的今日約值4,568美元，增幅約4倍，表現遠遠不及升幅近39倍的Netflix。

Netflix預期第四季度營收約77.1億美元，每股盈利為0.8美元，相信全球付費訂閱人數會持續上升，可望增長850萬，略勝市場預期。

如果你現時知道Netflix仍有巨大的上升空間，你又會不會現時入市投資？

責任編輯：嚴熹曼

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