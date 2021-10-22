  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (週五) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交稅2021】點解要交暫繳稅？　咩情況下可以申請緩繳？

精明消費 14:20 2021/10/22

分享：

香港的課稅年度為4月1日至明年的3月31日。在一般情況之下，稅務局會在5月初發出報稅表，並在8至12月根據報稅表發出評稅或估稅，並在1至3月份繳交第一期稅款。因此，有關稅款會在課稅年度結束後至少9個月才繳交。

徵收暫繳稅的原因

為盡早收到稅款，稅務局會以上一個年度的收入作估算，要求納稅人繳交暫繳稅，納稅人須分兩期繳交，在1至3月須繳交4至12月估算入息的稅款，並在4至6月繳交1至3月的估算入息稅款。

待下一年度評定該課稅年度的入息和應課繳的稅項之後才作調整。調整時，已繳付的暫繳稅先用來抵銷應課繳的薪俸稅，倘有剩餘，則用以抵銷下一課稅年度的暫繳稅。

可申請緩繳暫繳稅的情況

納稅人可以根據《稅務條例》訂明的理由，以書面申請緩繳部分或全部暫繳稅。以下將會分別列出可申請緩繳暫繳利得稅及暫繳薪俸稅的條件，只要符合以下其中一個情況就可申請。

可申請緩繳暫繳利得稅的條件

    點擊圖片放大
    +3
    +2

■可申請緩繳暫繳薪俸稅的條件■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

申請緩繳暫繳稅的限期

緩繳暫繳稅申請書必須在繳付暫繳稅限期前28天；或在繳付暫繳稅通知書發出日期後14天內（以較遲者為準）送交稅務局。如暫繳稅款是分兩期繳交，而在限期前已繳交了第一期稅款，仍可申請暫緩繳交第二期的全部或部分稅款，但必須遵守稅務條例訂明的申請限期和理由。

申請緩繳暫繳稅的方法

納稅人必須以書面提出申請緩繳暫繳稅。可下載表格IR1121，填妥表格有關部分，然後交回稅務局。

郵寄地址：
稅務局局長
香港告士打道郵政局郵箱28487號
傳真號碼：
2519 6896

若想知更多有關稅務的最新資訊，請留意稅務懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月21日）
2021/10/21
【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至10月21日）
【交稅2021】交稅五大渠道逐個睇（下）　互聯網、親身付款分別要點做？
2021/10/21
【交稅2021】交稅五大渠道逐個睇（下）　互聯網、親身付款分別要點做？
【交稅2021】交稅五大渠道逐個睇（上）　繳費靈、櫃員機、郵寄付款要點做？
2021/10/21
【交稅2021】交稅五大渠道逐個睇（上）　繳費靈、櫃員機、郵寄付款要點做？
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月19日）
2021/10/19
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月19日）
【虛擬銀行】ZA Bank提早出糧FastPass　成功申請豁免1年手續費
2021/10/13
【虛擬銀行】ZA Bank提早出糧FastPass　成功申請豁免1年手續費
網上理財 稅務 香港 稅務條例 薪俸稅 稅務局

下一篇文章

【萬聖節2021懶人包】Halloween精選好去處　海洋公園/迪士尼/鬼屋/酒店Staycation/特色市集（更新至10月22日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月19日）
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月19日）
【好去處】一連9日美食嘉年華下周開幕　已打一針新冠疫苗人士定時免費入場
【好去處】一連9日美食嘉年華下周開幕　已打一針新冠疫苗人士定時免費入場
【消費優惠】惠康APP限定雙11減價　$1／$11／$111搶精選貨品
【消費優惠】惠康APP限定雙11減價　$1／$11／$111搶精選貨品
【交稅2021】交稅五大渠道逐個睇（下）　互聯網、親身付款分別要點做？
【交稅2021】交稅五大渠道逐個睇（下）　互聯網、親身付款分別要點做？
【流感疫苗2021】醫院或診所流感針價錢比較　早鳥最平200元／針
【流感疫苗2021】醫院或診所流感針價錢比較　早鳥最平200元／針
【萬聖節2021】金域假日酒店萬聖節Staycation　kkday限定每晚最平$880起
【萬聖節2021】金域假日酒店萬聖節Staycation　kkday限定每晚最平$880起