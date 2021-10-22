【交稅2021】點解要交暫繳稅？　咩情況下可以申請緩繳？

香港的課稅年度為4月1日至明年的3月31日。在一般情況之下，稅務局會在5月初發出報稅表，並在8至12月根據報稅表發出評稅或估稅，並在1至3月份繳交第一期稅款。因此，有關稅款會在課稅年度結束後至少9個月才繳交。

徵收暫繳稅的原因

為盡早收到稅款，稅務局會以上一個年度的收入作估算，要求納稅人繳交暫繳稅，納稅人須分兩期繳交，在1至3月須繳交4至12月估算入息的稅款，並在4至6月繳交1至3月的估算入息稅款。

待下一年度評定該課稅年度的入息和應課繳的稅項之後才作調整。調整時，已繳付的暫繳稅先用來抵銷應課繳的薪俸稅，倘有剩餘，則用以抵銷下一課稅年度的暫繳稅。

可申請緩繳暫繳稅的情況

納稅人可以根據《稅務條例》訂明的理由，以書面申請緩繳部分或全部暫繳稅。以下將會分別列出可申請緩繳暫繳利得稅及暫繳薪俸稅的條件，只要符合以下其中一個情況就可申請。

■可申請緩繳暫繳利得稅的條件■

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■可申請緩繳暫繳薪俸稅的條件■

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申請緩繳暫繳稅的限期

緩繳暫繳稅申請書必須在繳付暫繳稅限期前28天；或在繳付暫繳稅通知書發出日期後14天內（以較遲者為準）送交稅務局。如暫繳稅款是分兩期繳交，而在限期前已繳交了第一期稅款，仍可申請暫緩繳交第二期的全部或部分稅款，但必須遵守稅務條例訂明的申請限期和理由。

申請緩繳暫繳稅的方法

納稅人必須以書面提出申請緩繳暫繳稅。可下載表格IR1121，填妥表格有關部分，然後交回稅務局。

郵寄地址：

稅務局局長

香港告士打道郵政局郵箱28487號

傳真號碼：

2519 6896

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責任編輯：鄭樂怡

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