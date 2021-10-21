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【好去處】一連9日美食嘉年華下周開幕　已打一針新冠疫苗人士定時免費入場

精明消費 18:15 2021/10/21

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由香港中華廠商會主辦的「第8屆香港美食嘉年華」將於10月30日至11月7日，一連9日於葵涌運動場舉行。嘉年華有近270個攤位，各展商都推出大量精選優惠貨品，部分更低至1折發售！今年入場門票價格由以往的5元下調至4元，已接種至少一劑新冠疫苗人士更可在每日4時30後免費入場。

今次嘉年華將分4大主題展區，包括「健康養生區」、「休閒食品區」、「餐飲用具區」及「香港原味道市集」，設270個攤位。除了食品飲料攤位外，亦有麵油糧食、參茸海味、健康食品、新鮮蔬果、魚類及農產品、家電廚具等，不過因為疫情關係，場內不設飲食及試食。

大會另外亦設多項表演、攤位遊戲及幸運大抽獎，送出總值超過100萬元的禮品，每日首5,000名入場人士更可獲環保餐具一套，先到先得，送完即止。

日期：2021年10月30日至11月7日

時間：上午10時30分至晚上7時30分（每日結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場）

地點：香港葵涌運動場（葵芳站D出口）

門票售價：4元（身高1米以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費入場；已接種至少一劑新冠疫苗人士每日4時30後免費入場）

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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