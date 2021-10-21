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【港人移民】調查：42%受訪港人打算移民　當中3成人正為移民作準備

其他地區 13:45 2021/10/21

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【港人移民】調查：42%受訪港人打算移民　當中3成人正為移民作準備

中大香港亞太研究所今年9月，就港人移民海外或移居內地意欲作出一項電話調查，結果顯示，42.0%受訪市民「有打算」移民或移居外地，同時有12%受訪市民「有打算」移居內地。在有打算移民外地的受訪者中，38.7%表示有為此做準備，而英國是考慮移民目的地首選，佔26.1%。

42%受訪港人有意移民

該項調查成功訪問716位18歲或以上的香港市民。受訪市民就香港是否適合居住與生活評分的平均值為52.1分，較去年9月的平均值49.6分有顯著上升，結束前四年（2017-2020）評分連續下跌的趨勢。

調查亦顯示，42.0%的受訪市民「有打算」移民或移居外地，沒有打算的受訪市民則有近5成（49.5%），另有8.5%受訪市民以「不知道／很難說」回應。是次調查中，「有打算」移民或移居外地的比率與2020年及2019年相近。

【居台港人數字創新高 未來新制放寬移居資格 特定人才居台3年可申請定居：按此

英國為移民目的地首選

有移民或移居外地意願的受訪市民中，超過三分一（38.7%）表示近期有為移民或移居做準備，而近6成表示「沒有」。有移民或移居意願的受訪市民中，除14.8%不知道或未決定目的地，最多受訪者提及的目的地是英國（26.1%），其次是加拿大（14.0%）、澳洲（11.0%） 和台灣（7.5%）。

促使其打算移民的本地因素中，首4項最多受訪者提及的香港政治不民主、不滿政府政策、政治爭拗太多和自由或人權情況變壞。至於促使他們打算移民的外地因素方面，最多人是因為外地自由及人權情況較好。與去年9月比較，政治因素仍然是移民或移居外地的首要原因。

【就業調查：35%移英港人已就業 9成受訪者移英不足1年：按此

1成人有意移居內地

調查亦詢問市民移居內地的意願，超過一成（11.6%）的受訪市民表示有此的打算，相比去年9月略升。有移居內地的意願的受訪者中，移居內地的本地因素前4項包括樓價太高、居住環境擠迫、消費物價太高及經濟情況欠佳／經濟沒前途。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 環球視窗

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