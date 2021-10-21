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【MPF】全球退休金指數2021　冰島首次參加即奪冠　香港評分升排名跌

退休規劃 16:50 2021/10/21

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調查機構美世（Mercer）與特許金融分析師協會（CFA Institute）合作，公布2021年美世CFA全球退休金指數（Mercer CFA Institute Global Pension Index），今年更新增4個國家及地區，分別是冰島、台灣、阿聯酋及烏拉圭。冰島首次參加評分就奪冠，荷蘭則屈居亞軍，而新加坡是唯一一個擠身前10名的亞洲國家。香港在全球排第18位，比去年下跌1位，但在亞洲地區則連續3年位列亞軍。

【2021年全球退休指數 三甲排名不變 中國續居39位：按此

■美世CFA全球退休指數2021前10名■

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美世CFA全球退休金指數調查了全球43個國家及地區，佔全球三分之二人口，報告根據適當性（Adequacy）、可持續性（Sustainability）與整合性（Integrity）下的多個指標，評估當地的退休金制度是否能改善退休人士的財務狀況、可持續發展及社會是否對該制度的信心，並分為A、B+、B、C+、C、D、E等7個等級。

在今次評分當中，冰島、荷蘭及丹麥的總評分皆超過80分，同獲A級；排第4至6名分別為以色列、挪威及澳洲，均取得B+的評級。香港今年總評分錄得上升，由去年的61.1增至61.8，整合性方面的分數更是亞洲地區的冠軍，但全球排名則下跌一位至18名。香港今年依然維持C+評級，與比利時、美國、烏拉圭及法國同級。

CFA協會香港代表Conrad Yan指，雖然2019年推出的合資格延期年金保單（QDAP）和可扣稅自願性供款（TVC）有助鼓勵打工仔儲蓄，但香港人口老化的影響不容低估，需採取更多措施避免日後過度依賴社會保障制度。他認為政府應加快取消強積金對冲機制，並考慮提高延期年金和可扣稅自願性供款的扣稅上限等。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 退休理財

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