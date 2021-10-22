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【消費優惠】ecLiving廚具家品低至3折　消費滿指定金額送最高600元現金代用券

精明消費 10:30 2021/10/22

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簡簡單單ecLiving推出消費券加碼賞，即日起至10月31日，有多款家品廚具低至3折，於門市消費滿指定金額，即送現金券／代用券，最高可達600元，現金券／代用券可於下次惠顧時使用。凡於門市購買任何貨品，更可以優惠價換購精選產品。

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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