【消費優惠】ecLiving廚具家品低至3折 消費滿指定金額送最高600元現金代用券 精明消費 10:30 2021/10/22 分享： 簡簡單單ecLiving推出消費券加碼賞，即日起至10月31日，有多款家品廚具低至3折，於門市消費滿指定金額，即送現金券／代用券，最高可達600元，現金券／代用券可於下次惠顧時使用。凡於門市購買任何貨品，更可以優惠價換購精選產品。 ▼點擊圖片放大 +11 +10 簡簡單單ecLiving門市地址 Eshop網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【萬聖節2021】Halloween周末手作市集一覽 仲有鬼屋玩！ 今日 【萬聖節2021】Halloween周末手作市集一覽 仲有鬼屋玩！ 【消費優惠】惠康APP限定雙11減價 $1／$11／$111搶精選貨品 今日 【消費優惠】惠康APP限定雙11減價 $1／$11／$111搶精選貨品 【好去處】一連9日美食嘉年華下周開幕 已打一針新冠疫苗人士定時免費入場 2021/10/21 【好去處】一連9日美食嘉年華下周開幕 已打一針新冠疫苗人士定時免費入場 【萬聖節2021】金域假日酒店萬聖節Staycation kkday限定每晚最平$880起 2021/10/21 【萬聖節2021】金域假日酒店萬聖節Staycation kkday限定每晚最平$880起 【消費優惠】入秋換季 雞仔嘜3件貨品7折 買滿指定金額送100元現金劵 2021/10/21 【消費優惠】入秋換季 雞仔嘜3件貨品7折 買滿指定金額送100元現金劵 付款優惠 著數優惠 產品 家品 廚具 香港經濟日報 香港