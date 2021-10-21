【交稅2021】交稅五大渠道逐個睇（下）　互聯網、親身付款分別要點做？

上文提到五大交稅渠道中的三大方法，以下將繼續講述另外兩種渠道的方法，包括親臨付款及互聯網付款。

四、親臨付款

除了郵寄或電子付款外，納稅人亦可以親身繳交税款，可繳交的地方如下：

■親身繳付2方法■

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五、互聯網付款

透過互聯網付款方式十分快捷方便，可以足不出戶就成功交稅，而納稅人有以下3種網上方式繳交：

■網上交稅3個途徑■

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拖欠首期稅款 第二期將立即到期

根據《稅務條例》，稅務局徵收的稅款須按評稅通知書內所指示的方式在該通知書內所指明的日期或之前繳付。若非如此繳付稅款，會被當作拖欠稅款。如在評稅通知書上訂明的日期後納稅人仍未繳交第一期稅款，第二期稅款將被視為立即到期論。評稅通知書內尚未繳付的應繳稅總額將全數被視為欠稅，稅務局得立即予以追討。

稅務局局長可立即根據《稅務條例》第XII部的規定，採取法定追稅行動（包括徵收5%附加費、向第三者發出追收稅款通知書及進行法律行動等）以追收欠款。

若想知更多有關稅務的資料，請留意稅務懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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