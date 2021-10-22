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【消費優惠】H Queen's及H Code​​​​​​​半價餐飲禮券優惠　鴻星集團6人大閘蟹套餐減$300

精明消費 07:00 2021/10/22

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. H Queen's及H Code：半價餐飲禮券優惠

由即日起至10月31日，H Queen's及H Code推出半價餐飲禮券優惠，可以200元購買價值400元電子餐飲禮券，禮券可於H Queen's及H Code指定參與餐廳使用。

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電子餐飲禮券有效期至今年12月10日，每位顧客只可於每天購買最多3張電子餐飲禮券，而顧客每次在同一指定參與之餐飲商戶消費最多可使用3張電子餐飲禮券。

指定參與餐廳：
H Queen's：當文歷餅店byDominique Ansel
H Code：AWA、Bar De Luxe、Blush、CARBS、NOJO Ramen x Izakaya、PIIN Wine Restaurant、Tell Camellia、TREEHOUSE

訂購網站

H Queen’s
地址：香港中環皇后大道中80號H Queen’s
H Code
地址：香港砵典乍街45號H Code

2. 鴻星集團：6人大閘蟹套餐減$300

鴻星集團推出「2皇1后」大閘蟹盛宴，除了有「黃毛金爪」大閘蟹之外，更配上多道滋味菜式，包括蟹粉小籠包、炸廣島生蠔、黑松露元貝羹、脆皮頂鴿皇等。

而鴻星中菜、尖沙咀星薈、中環星68均備有1位、4位及6位用大閘蟹套餐，最平398元起，每位可享用2皇1后共3隻清蒸大閘蟹。現時指定時段來鴻星中菜惠顧大閘蟹套餐，最多可減300元；星薈及星68可享天天75折。

    點擊圖片放大

鴻星中菜
觀塘開源道64號源成中心1樓（電話：2628 0120）
荃灣大壩街4-30號荃灣廣場第6層621-630號舖（電話：2628 0686）
元朗朗日路8-9號及元龍街9號形點II 3樓A301-A30（電話：2628 0866）
旺角太子道西193號新世紀廣場6樓601-601A號舖（電話：2628 0890）

星薈
九龍尖沙咀天文臺道8號21樓（電話：2628 0282）

星68
香港中環德輔道中68號萬宜大廈萬宜廊地下G04號舖（電話：2628 0110）

3. Mask X觀塘店：成人口罩30片裝買一送一

為慶祝Mask X觀塘概念店開幕，成人口罩30片裝可享買一送一優惠。今日中午12時45分到店購買，即可享優惠，名額限25個，送完即止。

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地址：觀塘開源道63號福昌大廈地下A5舖位
營業時間：星期一至日（上午11時至晚上9時30分）

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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