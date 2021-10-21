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【人民幣定存】5大高息7日定存　人幣定存年息高見13.88厘

收息攻略 11:50 2021/10/21

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人民幣中間價今日報6.389兌每美元，較昨日升179點子，滙價持續造好，再創逾4個月新高。近期多間銀行推出高息短期人民幣定期存款，本網搜羅了10厘以上的7日定存計劃，最高更達13.88厘！若敍造50萬元人幣，7日已可獲約1,330元人幣利息。

【多行劃一不同存期年息 一年人幣定存息最高2.8厘：按此

■7日人幣定存，年息最高13.88厘■

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比較7日人幣定存計劃，南商以13.88厘年息膺存息王，若於網上或手機銀行開立定存，起存額只需等值1,000港元，優惠存息至10月28日。至於恒生銀行則以12厘息緊隨其後，但此存息只限Signature優卓理財／優越理財享用；優進理財／綜合戶口客戶則可享11厘息。

同時，建行亞洲亦推出11厘年息的7日定存，起存額為等值10萬港元。而滙豐的定存會因應戶口等級而有所不同，尚玉可享最高11厘息；而滙豐One／其他客戶亦可享10.5厘息，兩者都必須經流動理財渠道開立。至於信銀國際的年息亦不俗，可獲10.8厘息，優惠至今年12月底。

需要注意的是，上述高息7日定存計劃，大多要求存戶把指定外幣兌換成人民幣，才可享有高息定存，存戶不宜因高息而忽略箇中滙兌風險。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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