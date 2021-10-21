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【理財個案】33歲投資恒大嚴重虧損　目標40歲擁千萬享財務自由　應否先止蝕再部署？

博客 15:10 2021/10/21

分享：

【理財個案】33歲投資恒大嚴重虧損　目標40歲擁千萬享財務自由　應否先止蝕再部署？

中國恒大 （03333） 債務違約危機引起環球市場關注。有讀者今年33歲，以平均每股成本23.6元買入中國恒大，現時面臨嚴重的帳面虧損。他希望40歲時能累積千萬元享財務自由，現時應否止蝕離場，再重新部署？看看龔成是如何回答。

讀者：

本人33歲，月入5萬元左右，有物業出租17,000元，兼職5,400元，每月儲蓄4.5萬元，現有現金20萬元，美股12.3萬元，港股如下：

  • 微盟集團 （02013） ：1000股，平均每股成本14.3元
  • 保利協鑫 （03800） ：1000股，平均每股成本1.96元
  • 中國恒大 （03333） ：7000股，平均每股成本23.6元
  • 中國有贊 （08083） ：8000股，平均每股成本3.06元

 

早前在中芯國際 （00981） 已虧損16萬元多，恒大又嚴重虧損，請問以上股票應止蝕嗎？現在怕走在最低位。本來目標是40歲有1,000萬元，可以財務自由及再購買一物業。

請教現在應該如何部署，股票幾乎每次都嚴重蝕錢。感謝指教。

【新手父母家庭月入8萬元 如何平衡教育基金及退休需要？：按此

龔成

坦白講，你買的股票都是較高風險，你要注意返。

你唔好用買入價或帳面賺蝕，作為判斷一隻股票優劣的標準。你應着眼佢本身有無質素，如果有，中短期價格波動，令到出現帳面虧損，係無問題，照可以長綫持有。

但如果係無質素，無論這一刻是賺定蝕，你都要將佢沽出。重點分析的地方，係企業質素，而非股價上。

保利協鑫 （03800） 比較麻煩，現時暫時停緊牌，因為佢仍未出到業績，將公布業績的日期延遲了幾次。最近現任核數師更請辭，我對這類股票，會較有保留。但由於現時停牌中，暫時乜都做唔到，只有等。初步睇佢的財務數據，都幾弱，相信日後就算復牌，股價都會受壓，要有心理準備。

中國恒大 （03333） 業務本身不算差，但中央有時會出招打擊樓市，加上佢本身負債極高（這是最大問題，風險太高），相信會對佢有一定的影響。你預佢中短期都會波動，同埋此股只宜小注，但都要明白風險。

【50歲買股債收息 憂恒大債務危機發酵 計劃退休應如何分散風險？：按此

另外，微盟 （02013） 和中國有贊 （08083） 雖有投資價值，但都係不確定性較高企業，同樣只宜小注。

其實你現時持有港股，雖未算係問題股，但由於本質上不宜持有太多，故不宜作為組合重心。

我建議你將這些股票，沽出部分，換碼至「平穏增長股」和「潛力股」。同時間，將你每月可儲蓄資金，去進行月供股票，增升財富增值能力。

你每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

如果你現時無太多投資經驗，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2至3成好了，甚至先集中係平穩增長股類。

若你有一定投資經驗﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3至5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

餘下的另一半現金，就等機會，當大市出現較大回調，就加大力度掃貨，然後作長綫投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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