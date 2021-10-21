【交稅2021】交稅五大渠道逐個睇（上）　繳費靈、櫃員機、郵寄付款要點做？

按照每年的時間表，稅務局在5月至6月向打工仔寄出報稅表後，納稅人填妥交回後，會陸續收到評稅及繳稅通知，然後打工仔需要在1月份指定日期前繳交第一期稅款，並在4月份指定日期前繳交第二期稅款，記得依時繳稅，不然會被當作拖欠稅款，而要繳交稅款有5大渠道，包括繳費靈、自動櫃員機、郵寄付款、親臨付款及以互聯網付款。

一、繳費靈

納稅人可以透過音頻電話、互聯網或流動應用程式「繳費靈手機服務」繳付稅款。

■繳費靈交稅3步■

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值得注意是，每張稅務局的帳單每日最多可繳交三次。

二、自動櫃員機

可攜帶你的帳單或帳戶號碼到任何貼有「繳費服務」標誌的滙豐銀行或恒生銀行自動櫃員機，或貼有「繳費易」標誌的銀通自動櫃員機，然後選擇「繳費服務」付款。如有需要，請保留收條作為繳款證明。

三、郵寄付款

若選擇郵寄劃綫支票繳付稅款，須在支票加劃綫並註明支付「香港特別行政區政府」，於支票背面寫上稅單的收款帳號（列印於繳款單左下角）。另外，亦要參閱繳款單或繳稅通知書上的指示，選取適當的付款文件，即繳款單、整頁繳稅通知書或繳稅通知書下方的付款回條，連同支票寄回，但請勿把它們釘在一起。繳交稅單的郵寄地址為「香港告士打道郵政局郵箱 28282 號稅務局局長收」。

除此之外，還有親臨付款及互聯網付款等方法，請留意下一集。

若想知更多關於稅務的資訊，請留意稅務懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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