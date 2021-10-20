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【職場調查】建造業總工會2021薪酬報告　15個工種續凍薪

個人增值 18:50 2021/10/20

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香港建造業總工會今日發布2021年建造業薪酬調查，工會表示本港經濟走出「寒冬」，為香港帶來新機遇。不過，工會經多番諮詢後，仍然決議建造業主要15項工種下月起繼續凍薪，與去年相同。

香港建造業總工會在7至8月期間就工人就業情況向1727名會員進行問卷調查，結果顯示建造業整體失業率為9%，就業不足率為14%，數字比去年的27.8%及33%明顯回落。失業工人主要來自「51至60歲」及「61至70歲」年齡組別，佔整體失業工人約7成。而調查中有超過5成的受訪者表示今年的就業情況比去年好，95%受訪者表示不會轉行或轉工種。

15項工種連續3年凍薪　做混凝土日薪有2,600元

工會在諮詢工會會員、多間建造業商會，和其他業界持份者意見後，決議建造業主要15項工種，包括扎鐵、模板、混凝工、坭水、油漆、喉管、木匠、搭棚、金屬棚架、平水及測量、金屬工、挖掘機、天花間隔、雕刻木器及雲石，從11月1日起暫不調整薪酬，是連續第三年凍薪。而在眾多工種中，日薪最高的3個工種分別是混凝土、扎鐵及模板，分別有2,600元、2,520元、2,500元。

    點擊圖片放大

建造業嚴重斷層　籲政府放更多資源招聘新人

工會又指，未來政府會有多項大型基建項目及短期合約工程，而扎鐵、混凝工、油漆、搭棚等工種都屬於建設階段的必要工種。但現時建造業青黃不接的問題嚴重，每次有經濟危機出現時，建造業都首當其衝受影響，部分有多年經驗的「師傅」因沒有工開而轉行，導致工藝流失，年輕工友又因經驗尚淺，在環境欠佳時被迫轉行，行業出現斷層的問題嚴重。建議政府日後大力加強業界培訓工作、投放更多金錢及資源在招聘工作上，讓新人入行，以補人才流失。

 

責任編輯：嚴熹曼

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