【雙11】天貓雙11全球狂歡季正式啟動　29萬個品牌參與　逾1,400萬件折扣商品

第13屆天貓雙11全球狂歡季正式啟動，今年雙11的規模為歷來最大，共吸引了29萬個品牌參加，創下新紀錄。

天貓將提供超過1,400萬件折扣商品。今年活動將再次設有兩個售賣期，首階段為11月1日至3日，第二階段為11月11日。自10月20日起，淘寶直播將有700位知名網絡紅人（KOL）、名人及品牌代表參與多場直播。而淘寶亦將推出一項全新功能，讓用戶能夠與親友分享「購物車」商品，帶來更強的社交購物體驗。

倡「綠色」概念發放億元購物券

另外，天貓在今次雙11致力提倡「綠色」生活方式，並將設立專門的綠色會場來展示節能減排產品，以及發放價值1億元人民幣的「綠色購物券」，鼓勵消費者投入到更為環保的生活方式之中。

由11月1日起，阿里巴巴旗下的智能物流網絡菜鳥網絡將在全國20個城市逾10,000個菜鳥驛站循環再用寄件包裝物料，以減少購物節的碳足印。隨着日益增加綠色科技的應用，阿里巴巴致力在今年雙11期間進一步減低每張訂單的碳排放。

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責任編輯：鄭樂怡

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