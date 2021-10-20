【大灣區】陳茂波：評估港成區域碳交易中心可能　研建粵港澳大灣區統一碳市場

財政司司長陳茂波今（20日）早出席香港上市公司商會主辦的「環境、社會及管治與綠色金融機遇論壇」時致辭，指國家在「十四五」規劃中對推動國家生態文明建設和綠色發展訂下明確目標，努力爭取在2030年前碳排放達峰、2060年前實現碳中和，亦在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中提出支持打造香港作為大灣區綠色金融中心。

他指出，特區政府會致力把握這個機遇，與金融監管機構和業界，多管齊下推動綠色可持續的金融發展，為減碳事業和達致剛才所說的目標作出貢獻。

督導小組成立碳市場專責團隊

為進一步統籌和提升金融界別的工作，本港金融監管機構聯合組成了綠色和可持續金融跨機構督導小組，小組於去年5月成立，目的是要協調金融界針對氣候和環境風險的一些應對措施。政府會繼續與金融業界和相關持份者，攜手推展督導小組於去年年底發表的策略計劃。今年7月，督導小組亦公布了其下一階段工作重點，即氣候相關披露和可持續滙報、探索碳市場機遇，以及成立綠色和可持續金融中心，統籌各持份者在培訓、研究和政策制訂方面的工作，並建立一個可共享資源、數據及分析工具的知識庫，進一步推動香港綠色和可持續金融的發展。

這個督導小組亦已成立碳市場專責團隊，評估香港可否因應獨特的金融優勢，發展成為區域碳交易中心，基於廣東省現有的碳交易試點，建立粵港澳大灣區統一碳市場，並探索國內外的碳排放配額市場及自願性碳交易市場這些機遇，包括碳金融產品市場的規模和潛力以及所需的政府政策支持

此外，香港交易所於今年8月與廣州期貨交易所簽署了備忘錄，以促進彼此間的戰略合作，共同支持及推動可持續發展，助力大灣區整體建設。雙方將聚焦服務國家「碳達峰，碳中和」這個目標，共同研究在境內外市場進行產品合作的可能性，推動在交易所清算、技術等領域的交流和合作以及在市場宣傳、投資者教育等方面的資源共享。

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責任編輯：鄭樂怡

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