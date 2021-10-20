【收息基金】估值低中長綫有憧憬？　中國股票基金派息達10厘　

中國股市近月受到監管風險、內房債務危機影響而波動，不過亦有分析認為現時中國股票估值偏低，充滿投資的機會。瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂早前表示，對中國股市的中長期前景非常樂觀，看好防禦性板塊，如醫療健康板塊。投資者若有意把握中國股市的投資機遇，亦可考慮配置中國股票基金，作為中長綫的投資部署。

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中國股票基金派息高達10厘

本網在晨星搜尋派息的中國股票基金，年息率由0.1厘至10.5厘不等。最高派息的行健宏揚中國基金，過去12個月配息率高達10.59厘。根據行健資料，截至今年8月31日，其投資組合佔重最多是非日常生活消費品行業，佔36.22%，其次則是醫療保健行業，佔21.49%，以及工業，佔11.22%。

該基金設有首次最低認購費用5萬元，以今年3月31日的派息18.06%為例，投資5萬元可收息9,030元。不過跟據行健的基金資料，除了今年3月外，上次派息已要追溯至2018年3月，投資者若以穩定收息為目標，則要留意基金的派息政策及紀錄。

而第二高派息的中銀保誠中國財富基金，過去12個月配息率達6.24%厘，根據中銀保誠資料，截至今年8月31日，其投資組合佔重最多是金融服務，佔28.7%，其次則是消費相關行業及科技行業，分別佔20.7%及11.1%。

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年初至今回報表現欠佳

至於基金價格方面，中國股票基金在年初至今的回報均表現欠佳，行健宏揚中國基金年初至今錄得7.70%的跌幅，而中銀保誠中國財富基金年初至今亦錄得21.38的跌幅。

至於1年回報及3年年度化回報，大部分中國股票基金均能錄得升幅，達10%至20%不等。若投資者看好中國股市前景，可考慮配置中國股票基金，收息之餘，亦可作為中長綫的投資部署。

■派息中國股票基金表現比較■

（包括同一基金的不同資產類別）

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投資者需要注意，雖然派息基金定期派息，亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時，亦要留意基金價格亦會變動，投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外，投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」，派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。

責任編輯：李瑩

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