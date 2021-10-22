▲ 【萬聖節2021】Halloween周末手作市集一覽 仲有鬼屋玩！

今年的萬聖節剛好遇上周末，逛手作市集也是好去處之一。以下介紹幾個市集以萬聖節為主題，當中有市集更加設有萬聖節「打卡」拍照位置，甚至有鬼屋畀大家購物之餘仲可以探險。

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1.「布公仔的搗蛋糖果節」主題市集

LIFE MART將於觀塘裕民坊YM²舉行「布公仔的搗蛋糖果節」主題市集，場內將會有大約36個攤位售賣自家手作及設計產品。

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「布公仔的搗蛋糖果節」主題市集 日期：10月30及31日

時間：下午1時至8時

地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² L1中庭 Facebook專頁連結

2.《恐怖在線》嚇嚇Halloween市集

此市集是網台節目《恐怖在線》主持潘紹聰主辦的手作市集，場內將會有50個攤位，除了售賣手作產品及萬聖節擺設，還有一些身心靈攤位，甚至有塔羅牌占卜等。

入場人士更可穿着萬聖節服裝，競逐最佳造型大獎，只要讓職員拍照並上載到活動Instagram專頁，最多讚好的參加者會獲得神秘大獎。

場內將會設立收費的「六道輪迴」鬼屋，詳情將稍後公布，請瀏覽Facebook專頁。

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嚇嚇Halloween市集 日期：10月29至31日

時間：下午2時至10時

地址：尖沙咀廣東道80號3樓 Instagram連結

3. 白紙市集xarhoTV日新百鬼城（第二回）市集

位於尖沙咀K11 Art Mall的白紙生活概念館，在10月20日至2022年1月16日開放，為期3個月。

主辦單位每個月都會以不同主題舉辦周末市集，由10月16日開始，概念館與Youtube頻道arhoTV合作舉辦「日新百鬼城」市集，以「日本百鬼」為主題，並招募手作人售賣特色產品，並希望入場人士可以在概念館感受「簡單」、「品味」、「慢活」的理念，趁周末休息一下。

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日新百鬼城（第二回）市集 日期：10月16日至11月16日

時間：下午12時至9時

地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 1/F 121號 白紙生活概念館 Facebook專頁連結

4. Fairish黑心怪奇事件簿周末市集

Market Fairish逢星期五至日於尖沙咀The One舉行黑心怪奇事件簿周末市集，重點活動包括「怪奇手作市集」，也有「十八區區區怪奇事件插畫展覽」及「怪奇打卡站」，帶領入場人士去找尋18區怪奇事件的蹤跡。

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Fairish黑心怪奇事件簿周末市集 日期：10月1日至11月7日（逢星期五至日），10月27及28日（特別加開）

時間：下午12時至8時

地址：尖沙咀The One UG2中庭 Facebook 專頁連結

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包！

責任編輯：李伊洛

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