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【Bitcoin ETF】首日上市收報42美元　比特幣期貨ETF到底係點操作？

ETF 16:20 2021/10/20

分享：

首隻在美國上市的比特幣期貨ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF（美：BITO）昨晚首日交易，收報42.04美元，升0.24%。據數字貨幣交易平台CoinDesk的數據顯示，比特幣價格昨日高見62,770.28美元，今天更曾高見64,476.26元。

比特幣期貨ETF投資的資產

市場對此反應熱烈，投資者亦需要釐清此ETF是如何運作。根據該ETF的簡介顯示，其主要通過管理比特幣期貨合約來尋求資本增值，而不是直接投資於比特幣。雖然主要投資於比特幣期貨合約，但亦可以投資於其他工具。投資的內容如下：

  1. 比特幣期貨合約

    這些合約在商品期貨交易委員會註冊。目前，此類合約在芝加哥商品交易所交易，並受其規則約束。比特幣期貨的價值是根據芝加哥商品交易所CT比特幣參考滙率確定的，此滙率旨在為某些現金比特幣交易所提供比特幣價格指標。另外，此ETF尋求投資於以現金結算，以及到期日最短的合約。
  2. 貨幣市場工具

    除了比特幣期貨合約外，此ETF亦會投資於剩餘限期為397天或更少，而且是高質量的信貸狀況短期現金工具，例如美國國庫債券及回購協議。
  3. 借款

    此ETF尋求訂立逆回購協議並將所得款項用於投資目的。

【首隻比特幣期貨ETF周二在美上市　同直接買Bitcoin有咩分別？有咩風險？：按此

要留意正價差及逆價差的問題

此ETF不採取暫時性的防禦性倉位，而為了維持比特幣期貨合約的投資，基金必須在期貨合約接近到期時將其出售，並買入到期日較後的新期貨合約取代。因此，這有機會出現「正價差」的問題。

「正價差」代表遠期價格高於即月價格，即基金沽出較便宜合約，買入較貴的合約，低賣高買下回報有機會遭蠶食。

當然，亦會有機會出現「逆價差」的情況，即遠期價格低於即月價格，即以較高的的價格賣出合約，並以相對較低的價格買入遠期合約。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : ETF學堂

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