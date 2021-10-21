  • 26°C
香港時間 : 20211021日 (週四) 07:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】Red Chicken將軍澳店開幕享7折優惠　九龍酒店龍逸軒任點任食點心Brunch​​​​​​​ 85折

精明消費 07:00 2021/10/21

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Red Chicken：將軍澳店開幕優惠享7折

Red Chicken登陸將軍澳，餐廳更推出開幕優惠。由即日起至10月30日，逢星期一至五全日可享7折優惠。

    點擊圖片放大

地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙1樓106號舖

2. 九龍酒店：龍逸軒任點任食點心Brunch 85折

由即日起至11月30日，星期一至五的指定時段，於九龍酒店網店預訂龍逸軒任點任食點心Brunch，可享85折優惠，如果購買6位成人任點任食點心Brunch，即享8折優惠。點心選擇有原隻鮑魚燒賣 (每人限點一次)、晶瑩鮮蝦餃、蟹籽蒸燒賣、蟹肉菜苗餃、醬皇蒸鳳爪、冰花雪耳燉萬壽果等。

優惠時段：上午10時45分至中午12時45分

    點擊圖片放大

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道19至21號
預訂網站

3. MOS Burger：三本蝦漢堡半價

為慶祝MOS Burger 15周年，由10月21日至24日一連四日，全綫門市的Puri Puri三本蝦漢堡以半價發售，每張單最多可購買5個半價三本蝦堡。

    點擊圖片放大

分店一覽

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】Pizza Hut外賣自取二人餐$158　American Eagle快閃優惠低至45折
2021/10/20
【消費優惠】Pizza Hut外賣自取二人餐$158　American Eagle快閃優惠低至45折
今日優惠精選 - 【消費優惠】姓名有指定字母最高享漁舍半價優惠　Griddy's Waffles & Cocktails指定食品$1
2021/10/19
【消費優惠】姓名有指定字母最高享漁舍半價優惠　Griddy's Waffles & Cocktails指定食品$1
今日優惠精選 - 【消費優惠】海雲天片皮鴨龍躉4人餐$988　大將10月生日者晚市放題半價
2021/10/18
【消費優惠】海雲天片皮鴨龍躉4人餐$988　大將10月生日者晚市放題半價
今日優惠精選 - 【消費優惠】美心中菜外賣自取鮑魚花膠四人餐$448　HKTVmall長者會入會送$100現金券
2021/10/15
【消費優惠】美心中菜外賣自取鮑魚花膠四人餐$448　HKTVmall長者會入會送$100現金券
今日優惠精選 - 【消費優惠】銅鑼灣如心酒店半自助餐7折　Häagen-Dazs網店預訂指定款式雪糕蛋糕減$30
2021/10/13
【消費優惠】銅鑼灣如心酒店半自助餐7折　Häagen-Dazs網店預訂指定款式雪糕蛋糕減$30
著數優惠 酒店 Brunch 漢堡 點心

下一篇文章

【雙11】天貓雙11全球狂歡季正式啟動　29萬個品牌參與　逾1,400萬件折扣商品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月19日）
【5000元消費券懶人包】第二期電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至10月19日）
今日優惠精選 - 【消費優惠】Pizza Hut外賣自取二人餐$158　American Eagle快閃優惠低至45折
【消費優惠】Pizza Hut外賣自取二人餐$158　American Eagle快閃優惠低至45折
【流感疫苗2021】醫院或診所流感針價錢比較　早鳥最平200元／針
【流感疫苗2021】醫院或診所流感針價錢比較　早鳥最平200元／針
【消費優惠】Don Don Donki萬聖節優惠　指定角色戲服8折
【消費優惠】Don Don Donki萬聖節優惠　指定角色戲服8折
【八達通】第一代八達通明起可換新卡　舊卡2022年將失效（附換卡步驟）
【八達通】第一代八達通明起可換新卡　舊卡2022年將失效（附換卡步驟）
【迪士尼樂園】門票明日起分普通及特別兩級　特別日子入園貴9%　持樂悠咭100元優惠入園
【迪士尼樂園】門票明日起分普通及特別兩級　特別日子入園貴9%　持樂悠咭100元優惠入園