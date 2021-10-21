【消費優惠】Red Chicken將軍澳店開幕享7折優惠　九龍酒店龍逸軒任點任食點心Brunch​​​​​​​ 85折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Red Chicken：將軍澳店開幕優惠享7折

Red Chicken登陸將軍澳，餐廳更推出開幕優惠。由即日起至10月30日，逢星期一至五全日可享7折優惠。

▼ 點擊圖片放大

地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙1樓106號舖

2. 九龍酒店：龍逸軒任點任食點心Brunch 85折

由即日起至11月30日，星期一至五的指定時段，於九龍酒店網店預訂龍逸軒任點任食點心Brunch，可享85折優惠，如果購買6位成人任點任食點心Brunch，即享8折優惠。點心選擇有原隻鮑魚燒賣 (每人限點一次)、晶瑩鮮蝦餃、蟹籽蒸燒賣、蟹肉菜苗餃、醬皇蒸鳳爪、冰花雪耳燉萬壽果等。

優惠時段：上午10時45分至中午12時45分

▼ 點擊圖片放大

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道19至21號

預訂網站

3. MOS Burger：三本蝦漢堡半價

為慶祝MOS Burger 15周年，由10月21日至24日一連四日，全綫門市的Puri Puri三本蝦漢堡以半價發售，每張單最多可購買5個半價三本蝦堡。

▼ 點擊圖片放大

分店一覽

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經