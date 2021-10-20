▲ 【ESG】陳茂波料未來5年發行1775億元綠債 部分或以零售方式發行

財政司司長陳茂波在「環境、社會及管治與綠色金融機遇論壇」上表示，未來5年會再定期發行政府綠色債券，估計發行額度等值1,755億港元，設有不同貨幣及年期選擇，而部分綠債或以零售方式發行。

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陳茂波提到，國家「十四五規劃」訂下目標，爭取達致雙碳目標。國家亦支持香港成為大灣區綠色金融中心，特區政府會把握機遇，多管齊下，推動綠色可持續金融。



他認為，香港有條件及優勢發展成為區內首要綠色和可持續金融樞紐，本港綠色和可持續金融市場愈來愈蓬勃，參與者及產品亦愈來愈多樣化。去年在港安排及發行的綠色債券及貸款總額達120億美元，截至去年底，綠色債務累計約380億美元，三分一的綠色債券發行人是首次在港發債，反映本港融資及專業服務深受綠色金融產品發行人及投資者歡迎。

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他又指，綠債所籌集的資金不一定投放在工務工程，亦可投放在綠色項目；政府亦會考慮將部分綠債以零售方式發行，讓公眾共同參與。

責任編輯：李瑩

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