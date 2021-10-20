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【運動保險】渣打馬拉松周日舉行　跑步前買定邊間保險？

保險 17:55 2021/10/20

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一年一度的渣打香港馬拉松將在周日（24日）舉行，上年渣馬因疫情停辦，闊別一年再辦，相信不少選手都躍躍欲試。不過近年馬拉松發生的意外愈來愈多，不時有選手中暑暈倒甚至心臟病發猝死。雖然不少選手自己本身都有購買意外或人壽保險，但保障未必涵蓋比賽性質的運動，有保險公司看準市場推出運動保險，如果想加強保障，不妨考慮投保。

市面上能涵蓋競賽運動的保險不多，藍十字「智Fit」運動保險、AIA「競跑保」及中國人壽「倍健樂」意外醫療保險計劃均保障跑步比賽，其中AIA「競跑保」更是專為參加跑步比賽的選手而設。

■3間保險涵蓋馬拉松比賽■

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AIA「競跑保」專為跑手而設　保費最平

3個保險計劃中，除了中國人壽「倍健樂」意外醫療保險計劃的投保年期以年計算外，藍十字「智Fit」運動保險及AIA「競跑保」最短可以投保一天，最適合只是參加一天馬拉松比賽的人投保。假設投保人是一位30歲非吸煙男性，AIA「競跑保」保費只需85元一日，是3個計劃中最便宜。加上「競跑保」特別針對跑手容易受傷的地方做保障，包括肌腱斷裂及韌帶撕裂、脫臼、骨折、運動型中暑等，若只為參加馬拉松而投保就最適合。

藍十字「智Fit」同時涵蓋33種運動

藍十字「智Fit」運動保險的保費雖然較AIA「競跑保」高，但除了馬拉松比賽，「智Fit」保障計劃亦涵蓋其他運動，包括不少冷門運動如滑浪風帆、劍擊等。另外，如選擇高一級的「全年計劃」，保障更涵蓋香港以外舉辦的「受保運動」比賽。若跑手平日會接觸其他運動，又或會參加其他國家舉辦的跑步競賽，藍十字「智Fit」運動保險就是不錯的選擇。

【最多涵蓋76種運動　保費最低不足$1一日　4間運動保險大比拼：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 保險百科

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