【消費優惠】入秋換季 雞仔嘜3件貨品7折 買滿指定金額送100元現金劵 精明消費 10:30 2021/10/21 分享： 天氣開始轉涼，大家記得添衣。雞仔嘜最近亦特別延長優惠期，讓顧客可及早添置保暖內衣。凡於網店及門市購買任何3件貨品（寄賣貨品除外），即可享有7折優惠。此外，買滿指定金額再送100元現金券，在網店購物滿350元可免運費。詳情請瀏覽雞仔嘜Facebook專頁。 雞仔嘜分店地址 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】大家樂晚市火鍋2人餐 網上預訂$138兼送魚肉蝦滑 今日 【消費優惠】大家樂晚市火鍋2人餐 網上預訂$138兼送魚肉蝦滑 【雙11】天貓雙11全球狂歡季正式啟動 29萬個品牌參與 逾1,400萬件折扣商品 2021/10/20 【雙11】天貓雙11全球狂歡季正式啟動 29萬個品牌參與 逾1,400萬件折扣商品 【流感疫苗2021】醫院或診所流感針價錢比較 早鳥最平200元／針 2021/10/20 【流感疫苗2021】醫院或診所流感針價錢比較 早鳥最平200元／針 【消費優惠】悅來酒店蘋果主題下午茶 2位以上平日可享75折 2021/10/20 【消費優惠】悅來酒店蘋果主題下午茶 2位以上平日可享75折 【消費優惠】Don Don Donki萬聖節優惠 指定角色戲服8折 2021/10/20 【消費優惠】Don Don Donki萬聖節優惠 指定角色戲服8折 積分優惠 付款優惠 著數優惠