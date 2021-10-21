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【消費優惠】入秋換季　雞仔嘜3件貨品7折　買滿指定金額送100元現金劵

精明消費 10:30 2021/10/21

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天氣開始轉涼，大家記得添衣。雞仔嘜最近亦特別延長優惠期，讓顧客可及早添置保暖內衣。凡於網店及門市購買任何3件貨品（寄賣貨品除外），即可享有7折優惠。此外，買滿指定金額再送100元現金券，在網店購物滿350元可免運費。詳情請瀏覽雞仔嘜Facebook專頁

雞仔嘜分店地址

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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