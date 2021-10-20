【流感疫苗2021】醫院或診所流感針價錢比較　早鳥最平200元／針

本港即將踏入冬季流感高峰期，政府及專家建議市民應盡早接種流感疫苗，減低感染機會。有診所現已推出早鳥優惠，市民能以優惠價錢預訂流感疫苗，以免踏入流感高峰期時，遇上疫苗缺貨的情況。現時自費接種流感疫苗費用是多少？

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早鳥優惠最平200元一針

比較醫院及診所的接種流感疫苗費用，價錢由200元至440元不等，私家醫院的費用一般已包括醫生診症費、疫苗費及注射費，而部分診所則列明如有需要接受醫生評估，將會收取額外診金。市民在接種前應向診所了解會否收取其他診症費及注射費等。

有診所推出早鳥優惠，以香港安苗醫療中心的優惠折扣最多，由原價450元減至200元，優惠數量有限，需及早預約。

責任編輯：李瑩

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