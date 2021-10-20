【流感疫苗2021】醫院或診所流感針價錢比較　早鳥最平200元／針

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本港即將踏入冬季流感高峰期，政府及專家建議市民應盡早接種流感疫苗，減低感染機會。有診所現已推出早鳥優惠，市民能以優惠價錢預訂流感疫苗，以免踏入流感高峰期時，遇上疫苗缺貨的情況。現時自費接種流感疫苗費用是多少？
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早鳥優惠最平200元一針
比較醫院及診所的接種流感疫苗費用，價錢由200元至440元不等，私家醫院的費用一般已包括醫生診症費、疫苗費及注射費，而部分診所則列明如有需要接受醫生評估，將會收取額外診金。市民在接種前應向診所了解會否收取其他診症費及注射費等。
有診所推出早鳥優惠，以香港安苗醫療中心的優惠折扣最多，由原價450元減至200元，優惠數量有限，需及早預約。
|醫院
|價錢（港元）
|養和醫院家庭醫學及基層醫療中心
|440元*（成人疫苗）
|港怡醫院醫健診所 （中環）
|380元（*須視乎供應情況）
|嘉諾撒醫院門診部
|450元*（設指定優惠時段）
|診所
|價錢（港元）
|香港安苗醫療中心
|200元
|莊柏醫療
|270元（早鳥優惠名額有限，售完即止）
|卓健醫療診所
|針式（適用於13歲以上人士）：255元
針式（適用於13歲以下人士）：355元
須於疫苗注射期（2021年9月8日至2022年2月28日）內注射。
如需要接受醫生評估，將額外收取診金100元
|時代醫療集團
|200元（優惠至10月31日）
|毅力醫護健康集團
|350元
|*已包括醫生診症費、疫苗費及注射費
資料更新至2021年10月20日，以醫院／診所公布為準。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊