【退休理財】規劃未來要與伴侶達成共識　10條問題了解對方的理想退休生活

「我們需要談談」這句話在大多數伴侶的心中會引起恐懼，但有時進行認真的對話以確保共識是有必要，在計劃退休時尤其如此。如果你不確定如何與配偶討論這個話題，這些提示可以幫助你開始。

我們希望退休後的生活是？

無論你有多少儲蓄，第一步是決定你希望退休後的生活是甚麼樣子。以下5個問題可以與你的配偶討論：

你 想甚麼時候退休？

你 如何看待退休後的日子？

退休後 你 想住在哪裡？

你 你 打算在退休後進行任何重大花費嗎？

你 如何預測我們退休後的預算變化？

提出你認為有必要的任何問題，以了解你們希望如何度過退休生活。如果有任何衝突，好像一個人想住在現在的家，另一個人想搬到其他地方如離島或西貢等較寧靜的地方，大家應努力以一個對雙方都公平的方式解決問題。一旦你有了一個雙方都滿意的退休願景，就可以着手制定一個實現目標的計劃。

怎麼樣才能做到？

你的下一步應該是估算所需的退休費用。一旦你弄清楚了想過怎樣的退休生活，你應該能夠估計每月需要節省及儲起多少才能達到這個目標。退休計算器（積金局網站有提供）可以幫助解決這個問題。在這一點上，你需要與配偶進行另一次對話，並敲定如何實現儲蓄目標的細節。你應該討論：

你 已經為退休存了多少錢？

可能妨礙 你 儲蓄能力的債務或其他因素？

你 你 將使用哪些退休帳戶來儲蓄？

每個人每月將為退休做出多少貢獻？

每個人甚麼時候退休？

雖然就不同人如何規劃不可能提供一個確切的方案，因為這在很大程度上取決於你的個人情況，但有些建議可以留意。例如，如果一個人的收入明顯高於另一個人，那麼這對夫婦可能會採取不同的規劃方式。如果只有一個配偶在工作，大部分責任將落在工作一方身上，全職配偶可以做一些事情來提供幫助。例如承擔更多在家的責任，好像照僱孩子和煮飯，這樣就不必請工人去做。

你應與配偶一起努力，直到制定出一個看起來合理的計劃，不要擔心你會偏離軌道，因為情況必然會發生變化，而需要適當地改變退休計劃。每年與你的配偶進行商討，特別是每當你的生活方式發生重大變化時，好像開始新工作或迎接新的家庭成員。這些事情會影響儲蓄能力，你必須調整退休計劃，而這些調整是退休計劃的正常組成部分，以保持計劃處於正軌的關鍵。

本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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