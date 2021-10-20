有團體調查顯示，逾半年輕人認為在港置業已是「妄想」。此類調查，可說是再一次反映樓價偏高的現象。面對此類調查結果，綫性思考的反應可能是：那麼要如何壓低樓價？但值得反問的是：一半人最終不能置業，又是否真的很大問題？另一半有意又有能力置業的人，負擔又算不算重？

首先要留意的是，此類調查反映的是年輕人當下的感覺，他們比較的，應該是自己現時的收入、預計的入息增長，以及當前的樓價。只要計一下為「上車盤」儲首期的時間、又或要通過壓力測試的收入，有一半人望門興嘆，可說是意料之內。不少人甚至認為，既然買樓無望，倒不如開心消費。

收入可望增加 不宜妄自菲薄

如果考慮到香港有大量人口居於公屋，未來公、私營房屋比例在7:3，那麼未來有一半人口負擔不起私樓的樓價，便未必算是大問題。再極端一點，如果政府（或房委會）可為大多數家庭提供公屋／居屋，私樓樓價再高的問題也不大。

其次要考慮，參考現時有一半家庭居於自置物業的比例，如果未來香港也想維持大致一半家庭自置物業，以現時家庭中位數26,200元，按揭還款期30年計，可通過壓測借取276萬元，H按月供9,555元，佔月入36%。以6成按揭計，可購入樓價460萬元的物業，現實的選擇集中在新界西北、舊屋苑小單位。當然，以上計算，首期會相當於5年的收入，儲首期會有一定的難度，但也遠遠未至於「妄想」水平。尤其對年輕人、收入可望穩定增加，更不宜妄自菲薄。

【「供樓初期大部分還息」已過時？按此】

不少人也會說，類似的計算，只考慮今天的樓價，參考過去的走勢，樓價增長往往比入息快，今日努力儲蓄，可能數年後也是難以入市。此種情況固然可能出現，但今天為買樓而儲錢，他日儲蓄的資金就算不足以支付首期，也可用於其他方面。努力，總不會白費的。

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