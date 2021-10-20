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【人民幣定存】多行劃一不同存期年息　一年人幣定存息最高2.8厘

收息攻略 14:55 2021/10/20

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人民幣中間價今日報6.4069兌每美元，較上日升238點子，創6月11日以來新高。不少銀行為了吸客，會不定時推出高息短計劃，惟存期較短，可獲的利息較少。不過，最近有銀行劃一不同存期的定存年息，如半年及一年，存戶可視乎個人需求而選擇。雖然不少銀行劃一存息，但存期則各有不同，今次先比較一年人幣定存息，年息最高達2.8厘！

【趁休市兩日做定功課 房託股股息率最高近10厘：按此

■一年人幣定存，邊間年息有2.8厘？■

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比較1年人幣定存存息，最高為富邦銀行。存戶於富邦銀行敍造3個月、半年及1年人民幣定存，均可享2.8厘年息，起存額為等值30萬港元。至於信銀國際及招商永隆兩者年息亦不俗，3個月及1年的人幣定存年息均為2.7厘，而信銀國際半年定存亦可享此年息。

另外，上商的6個月及12個月定存皆享2.45厘息，起存額為10萬元人幣。而富融銀行更劃一3個月、6個月及13個月的人幣定存息，皆為2.4厘。此外，若於大眾銀行敍造6個月及12個月定存，均可享2.2厘年息。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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