首隻比特幣期貨ETF即將上市　投資前有咩要注意？

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1. 【Bitcoin ETF】首隻比特幣期貨ETF周二在美上市 同直接買Bitcoin有咩分別？有咩風險？

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2. 【八達通】第一代八達通明起可換新卡 舊卡2022年將失效（附換卡步驟）

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撰文：hket小編

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