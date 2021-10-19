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首隻比特幣期貨ETF即將上市　投資前有咩要注意？

個人增值 18:33 2021/10/19

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比特幣今日重上6萬美元，而比特幣期貨ETF周二在美上市，到底呢隻期貨ETF同直接買Bitcoin有咩分別？用八達通拍卡付款時聽到「嘟～嘟嘟」提示聲？即係你張卡要換啦，即睇抉換卡步驟！打工仔注意！即睇年初至今最佳同最差嘅成份基金！「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【Bitcoin ETF】首隻比特幣期貨ETF周二在美上市　同直接買Bitcoin有咩分別？有咩風險？

比特幣今日重上6萬美元，而比特幣期貨ETF周二在美上市，到底呢隻期貨ETF同直接買Bitcoin有咩分別？

2. 【八達通】第一代八達通明起可換新卡　舊卡2022年將失效（附換卡步驟）

用八達通拍卡付款時聽到「嘟～嘟嘟」提示聲？即係你張卡要換啦，即睇抉換卡步驟！

3. 【MPF】9月資金減慢流入股票基金　6.4億轉換至預設投資策略

打工仔注意！即睇年初至今最佳同最差嘅成份基金！

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日理財筆記

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