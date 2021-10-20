【港股戶口】內媒點名狠批富途　網民籲轉倉　牛牛以外10間券商收費比較

富途證券（美：FUTU）及近日連番被內地官媒點名批評其用戶信息安全及合法、合規化存在風險，導致股價連日急跌。除了用戶信息安全問題外，引述內媒消息指，包括富途、老虎證券（美：TIGR）等在內的跨境互聯網券商還存在其他問題，例如涉嫌協助個人進行資產轉移，又指一些境外證券機構未經監管部門批准，向境內投資者提供跨境炒股服務。

【SoFi HK 10月起月收30元平台費 仲有邊間券商美股交易零佣金？：按此】

雖然富途證券回應表示香港用戶數據僅存儲於本港，內地的《個人信息保護法》影響並不涉及香港用戶，但有用戶仍然擔心富途會受監管風波影響，不少網民紛紛表示準備轉倉。現時提供港股交易的券商眾多，除了富途外，如果於網上用電子渠道進行交易，又有哪一間能提供更低交易佣金、平台費呢？

■10間券商港股戶口電子渠道交易收費比較■

（以港元計算）

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4間券商不收平台費

比較10間券商經網上以港元買賣港股的收費，只有SoFi HK提供零佣金服務，其他券商分別需要收取成交金額的0.02%至0.1%作佣金。其中輝立佣金收費最高，一般股票交易最低收100元佣金。至於其他費用方面，不少券商在每筆訂單交易都會收取10元至15元不等的平台費，只有致富、耀才、輝立及盈透4間券商不設平台費用。

微牛、華泰收費比富途低

現時一般投資者使用富途證券，其港股交易佣金收費為成交金額的0.03%，最低3元，每張訂單收取平台費15元。如若打算轉倉，可以考慮長橋證券或華盛証券，2間券商的佣金及平台費收費與富途相同。若想找比富途收費更便宜的券商，則可選微牛證券或華泰國際。SoFi HK雖然免佣金，比富途收費低，不過用戶每月需要付30元平台費，如果經常買賣，計落亦不會比其他單次收費的券商貴，亦算抵用。

責任編輯：嚴熹曼

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