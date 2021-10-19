▲ 【流感疫苗2021】免費或資助流感針懶人包 10類合資格人士可免費接種 即睇邊度有得打

本港開始轉季，亦即將踏入季節性流感高峰期。在季節性流行性感冒和新冠肺炎的雙重夾擊下，政府呼籲市民應盡快接種流感疫苗，減低患病風險。衛生防護中心每年均會推出「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」，資助合資格市民接種疫苗，新一期計劃將於今個月起展開。哪些市民可獲資助接種疫苗？

問：「政府防疫注射計劃」是甚麼？

政府推出「政府防疫注射計劃」，為合資格的香港居民免費提供季節性流感疫苗接種服務，合資格人士可於公營醫療機構接種疫苗，合資格群組如下：

孕婦，領取綜合社會保障援助（綜援）或持有有效醫療費用減免證明書；

居於護理院舍（長者或殘疾人士）的院友

65歲或以上長者；

50歲至未滿65歲領取綜援或持有有效減免證明書的人士；

有長期健康問題的人士；

醫護人員；

年齡介乎6個月至未滿12歲，並來自綜援家庭或持有有效減免證明書人士；

就讀參與2021／22季節性流感疫苗學校外展（免費）的學校學童；

家禽業從業員；

從事養豬或屠宰豬隻行業的人士等

2021／22年度「政府防疫注射計劃」已2021年10月6日展開，市民如要了解自己是否屬「政府防疫注射計劃」的合資格人士，及查詢可在哪裡接種疫苗，可瀏覽「政府防疫注射計劃」詳情。

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問：「疫苗資助計劃」是甚麼？

政府為鼓勵合資格人士接種季節性流感疫苗，於2021／22年度繼續推行「疫苗資助計劃」，並資助以下合資格群組接種季節性流感疫苗：

孕婦；

50歲或以上人士；

6個月至未滿12歲，或12歲或以上但仍就讀於香港小學的兒童；

智障人士；及

領取傷殘津貼人士等

「疫苗資助計劃」已於2021年10月6日展開，符合資格的人士可獲資助接種季節性流感疫苗。政府會資助每劑流感疫苗240元，讓符合資格的人士到已登記參與計劃的私家醫生診所接種疫苗。醫生可能會額外收費，亦有一些醫生不會收費。

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問：兩個計劃有何分別？

有部分市民同為兩個計劃的合資格人士，而兩個計劃的最大分別，是在於「政府防疫注射計劃」在公營醫療機構接種疫苗，「疫苗資助計劃」則在已登記參與計劃的私家醫生診所接種。

「政府防疫注射計劃」所提供的疫苗是免費，「疫苗資助計劃」的疫苗則是由政府資助，費用按私家醫生診所扣減政府資助後，是否收取服務費而定，部分診所是免費。如市民同為兩個計劃的合資格人士，可根據個人需要，按費用、接種地點及輪候時間等因素，考慮以哪個計劃接種疫苗。

問：「疫苗資助計劃」可在哪些診所接種疫苗？

市民可透過政府網站上的醫健通，按地區及資助計劃，查詢已登記醫療服務提供者名單，搜尋就近地區或熟悉的家庭醫生有沒有相關資助。

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問：為何部分診所收費，部分診所免費？

由於參與計劃的醫生可能會向合資格的人士收取扣除了政府資助金額後的服務費。市民可留意診所內張貼的海報，或透過醫健通的網站上，比較不同診所的收費。部分診所會按不同的合資格人士收費，亦會有診所的服務未涵蓋部分合資格人士，市民計劃接種疫苗時，應先查詢清楚。

問：接種新冠肺炎疫苗後，要相隔多久才能接種流感疫苗？

由於在接種疫苗後，身體需約兩星期才能產生抗體來預防季節性流感病毒，政府建議應盡早接種，以應對可能的冬季流感季節。季節性流感疫苗與新冠疫苗（復必泰或科興）的建議接種間隔時間為最少14天。

責任編輯：李瑩

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