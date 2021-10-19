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【Bitcoin ETF】首隻比特幣期貨ETF周二在美上市　同直接買Bitcoin有咩分別？有咩風險？

ETF 17:45 2021/10/19

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首隻美國比特幣期貨交易所買賣基金（ETF）將於美國時間周二在紐約證券交易所掛牌，股票代號為「BITO」，為加密貨幣行業的一個里程碑，但這隻ProShares的比特幣ETF並不是直接買比特幣，而是以商定的價格買賣比特幣期貨。市場有不少聲音提醒投資者，在投資前必須了解清楚當中的分別！

目前，投資者想投資於比特幣，可以通過數字貨幣交易所購買比特幣，但這卻涉及安全問題，例如被黑客入侵奪去資產。另一種選擇就是比特幣信託，是一種更簡單的方式，讓投資者通過券商將比特幣加到投資組合中，但有可能需要繳交更高昂的交易費用，而且價值或無法反映數字貨幣的價格變化。

【第一個將比特幣列為法定貨幣國家　總統盤算緊啲咩？　民眾點解會反對？：按此

比特幣期貨ETF不能完全反映比特幣價值

與之前監管機構拒絕的比特幣ETF不同，ProShares的申請是基於期貨合約，並根據美國證交會主席根斯勒（Gary Gensler）主張的按照共同基金為投資者提供重要保障的規則而提交，因而被獲准開綠燈。

然而，有金融專家提醒，在投資比特幣期貨ETF之前，需要先考量一些因素。首先，雖然此ETF與比特幣有「非常高的相關性」，但並不會完全反映比特幣的價值，因為它追蹤的是未來合約的價格。其次，數字貨幣的波動性高，走勢難測，而押注比特幣期貨合約的價格亦是一樣難料。

宜先以少量資金試水溫

另外，與個人持有比特幣相比，投資比特幣期貨ETF的成本更高。但不排除有些投資者仍願意因為其流動性、託管及執行支付更多費用，多於自己管理貨幣。

事實上，比特幣的價值來自其「不穩定及不可預測」的供需因素，因此並不適宜放在投資組合中，但若有閒錢，並想投資比特幣期貨的話，建議可以非常小的規模進行，先試一試水溫。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : ETF學堂

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