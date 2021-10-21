  • 26°C
香港時間 : 20211021日 (週四) 14:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Ralph Lauren．BOSS走入棒球場　男人衣櫃的必需品varsity jacket

博客 12:48 2021/10/21

分享：

有人話，一個型男的衣櫃裏必備的衣服，必定少不了充滿美式街頭風味的棒球外套或運動服。難怪近日紛紛有男裝品牌推出聯乘棒球運動服，先拔頭籌的有Ralph Lauren與美國職業棒球大聯盟，繼而是BOSS X Russell Athletic，一時之間熱鬧非常。

Anson Kong穿上BOSS X  Russell Athletic 2022 早春系列，系列中當然以 varsity jacket 是主打作品。（外套 $6,200、?衣 $1,900、運動褲 $1,700/Boss Hugo Boss/圖片品牌提供）

連帽衞衣有4種顏色可供選擇。（$1,900/Boss Hugo Boss/圖片品牌提供）

由意大利製造的聯乘版球鞋。（$3,700/Boss Hugo Boss/圖片品牌提供）

Tee有3種顏色可供選擇。（$1,000/Boss Hugo Boss/圖片品牌提供） 

藍色絨面Cap帽。（$790/Boss Hugo Boss/圖片品牌提供）


BOSS X Russell Athletic

本地男團組合Mirror成員紛紛成為各大時裝和美容品牌的「帶貨王」，當中Mirror成員Anson Kong早前率先穿上棒球外套（varsity jacket），細看之下，原來正是 BOSS X Russell Athletic的聯乘作品，可見潮流這回事兜兜轉轉，今年秋冬，棒球外套正式回歸。 

BOSS與Russell Athletic的合作當然不是首次，入秋來到第二次合作， 希望帶出90年代的輕鬆休閒風格，服裝全以寬鬆輪廓展現。採用深藍色、米色和駝色為基調，亮橙與礦石藍色點綴。

靈感來自棒球校隊外套飾上絨章，帶出鮮明的對比效果。當然，少不得的是兩者合作的特別商標直接地用「BOSS X Russell Athletic」標誌貫穿整個系列，呈現出帶點復古味的運動衫，同時藉此向發明了第一件圓領?衣的Russell Athletic致敬。

棒球在美國人心目中有著很重要的地位，全黑的 Yankees Jacket 在外套上有著 New York 或Boston 等球隊字樣可供選擇。（$7,590/Polo Ralph Lauren/圖片品牌提供）

棒球在美國人心目中有著很重要的地位，全黑的 Yankees Jacket 在外套上有著 New York 或Boston 等球隊字樣可供選擇。（$7,590/Polo Ralph Lauren/圖片品牌提供）

黑色帆布tote bag。（$1,790/Polo Ralph Lauren/圖片品牌提供）

整個系列全以黑色示人。（衞衣$1,790/Polo Ralph Lauren/圖片品牌提供）

整個系列全以黑色示人。（運動褲 $1,790/Polo Ralph Lauren/圖片品牌提供）

Ralph Lauren X MLB

美國人對棒球運動非常著迷，對時裝設計師Ralph Lauren來說又豈會例外？原來他從小對棒球運動非常熱愛。因此，今年5月份品牌正式宣布與MLB結盟，實在一點也不覺意外，刻下他為多隊棒球隊設計了3個別注系列，以頌揚這項傳統美國國民所愛戴的運動。

今個秋季聯乘系列嘗試將奢華時尚與日常舒適混為一談。系列包括真皮拼羊毛棒球外套、fleece連帽?衣、運動褲和皮革手挽tote bag。細節處衫身有著Yankees（洋基隊） 、Dodgers（道奇隊）及Red Sox（紅襪隊）等3支隊伍的字體繡章，加上全以低調的黑色示人，正是穿上十年八載而不會過時的服裝，男生們絕對值得投資。

產品查詢：Boss Hugo Boss（3057 9099）、Polo Ralph Lauren（2871 9338）

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

打開007 James Bond的衣櫃　王牌特務的時尚銜頭
2021/10/15
打開007 James Bond的衣櫃　王牌特務的時尚銜頭
New Balance X Alpha Industries聯乘企劃　推特別版574軍事型號
2021/10/07
New Balance X Alpha Industries聯乘企劃　推特別版574軍事型號
lululemon進軍男士便服市場　快乾面料ABC pant領軍打頭陣
2021/10/01
lululemon進軍男士便服市場　快乾面料ABC pant領軍打頭陣

你可能感興趣

打開007 James Bond的衣櫃　王牌特務的時尚銜頭
13:23 2021/10/15
打開007 James Bond的衣櫃　王牌特務的時尚銜頭
New Balance X Alpha Industries聯乘企劃　推特別版574軍事型號
15:52 2021/10/07
New Balance X Alpha Industries聯乘企劃　推特別版574軍事型號
lululemon進軍男士便服市場　快乾面料ABC pant領軍打頭陣
17:14 2021/10/01
lululemon進軍男士便服市場　快乾面料ABC pant領軍打頭陣

最新專欄文章 更多

澳洲Penfolds Grange 70周年紀念　新酒Superblend隆重登場
2021/10/18
澳洲Penfolds Grange 70周年紀念　新酒Superblend隆重登場
江詩丹頓Overseas 25載　推限量型號Everest運動味濃掀搶購潮
2021/10/15
江詩丹頓Overseas 25載　推限量型號Everest運動味濃掀搶購潮
豐田小改款The New Prius　免充電混能代步車
2021/10/15
豐田小改款The New Prius　免充電混能代步車
打開007 James Bond的衣櫃　王牌特務的時尚銜頭
2021/10/15
打開007 James Bond的衣櫃　王牌特務的時尚銜頭
【荷里活明星】Netflix改編電影《接線追緝》 刺激獨腳戲張力十足
2021/10/13
【荷里活明星】Netflix改編電影《接線追緝》 刺激獨腳戲張力十足
品牌 消費資訊 消費種類 鞋履 手袋 時裝服飾種類 時裝服飾

下一篇文章

【退休理財】規劃未來要與伴侶達成共識　10條問題了解對方的理想退休生活
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【智能投資】平民都變私銀客　傳統銀行Robo-Advisor大鬥法
【智能投資】平民都變私銀客　傳統銀行Robo-Advisor大鬥法
博客 - 置業是妄想？
置業是妄想？
博客 - 【美股分析】電子支付Marqeta靠跨行手續費獲利　現代發卡平台長遠具增長潛力
【美股分析】電子支付Marqeta靠跨行手續費獲利　現代發卡平台長遠具增長潛力
博客 - 【退休理財】規劃未來要與伴侶達成共識　10條問題了解對方的理想退休生活
【退休理財】規劃未來要與伴侶達成共識　10條問題了解對方的理想退休生活
博客 - 【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數
【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數
博客 - 【收息股】尋找最佳收息股的3個方法
【收息股】尋找最佳收息股的3個方法