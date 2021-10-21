Ralph Lauren．BOSS走入棒球場　男人衣櫃的必需品varsity jacket

有人話，一個型男的衣櫃裏必備的衣服，必定少不了充滿美式街頭風味的棒球外套或運動服。難怪近日紛紛有男裝品牌推出聯乘棒球運動服，先拔頭籌的有Ralph Lauren與美國職業棒球大聯盟，繼而是BOSS X Russell Athletic，一時之間熱鬧非常。

▲ Anson Kong穿上BOSS X Russell Athletic 2022 早春系列，系列中當然以 varsity jacket 是主打作品。（外套 $6,200、?衣 $1,900、運動褲 $1,700/Boss Hugo Boss/圖片品牌提供）

▲ 連帽衞衣有4種顏色可供選擇。（$1,900/Boss Hugo Boss/圖片品牌提供）

▲ 由意大利製造的聯乘版球鞋。（$3,700/Boss Hugo Boss/圖片品牌提供）

▲ Tee有3種顏色可供選擇。（$1,000/Boss Hugo Boss/圖片品牌提供）

▲ 藍色絨面Cap帽。（$790/Boss Hugo Boss/圖片品牌提供）



BOSS X Russell Athletic

本地男團組合Mirror成員紛紛成為各大時裝和美容品牌的「帶貨王」，當中Mirror成員Anson Kong早前率先穿上棒球外套（varsity jacket），細看之下，原來正是 BOSS X Russell Athletic的聯乘作品，可見潮流這回事兜兜轉轉，今年秋冬，棒球外套正式回歸。

BOSS與Russell Athletic的合作當然不是首次，入秋來到第二次合作， 希望帶出90年代的輕鬆休閒風格，服裝全以寬鬆輪廓展現。採用深藍色、米色和駝色為基調，亮橙與礦石藍色點綴。

靈感來自棒球校隊外套飾上絨章，帶出鮮明的對比效果。當然，少不得的是兩者合作的特別商標直接地用「BOSS X Russell Athletic」標誌貫穿整個系列，呈現出帶點復古味的運動衫，同時藉此向發明了第一件圓領?衣的Russell Athletic致敬。

▲ 棒球在美國人心目中有著很重要的地位，全黑的 Yankees Jacket 在外套上有著 New York 或Boston 等球隊字樣可供選擇。（$7,590/Polo Ralph Lauren/圖片品牌提供）

▲ 棒球在美國人心目中有著很重要的地位，全黑的 Yankees Jacket 在外套上有著 New York 或Boston 等球隊字樣可供選擇。（$7,590/Polo Ralph Lauren/圖片品牌提供）

▲ 黑色帆布tote bag。（$1,790/Polo Ralph Lauren/圖片品牌提供）

▲ 整個系列全以黑色示人。（衞衣$1,790/Polo Ralph Lauren/圖片品牌提供）

▲ 整個系列全以黑色示人。（運動褲 $1,790/Polo Ralph Lauren/圖片品牌提供）

Ralph Lauren X MLB

美國人對棒球運動非常著迷，對時裝設計師Ralph Lauren來說又豈會例外？原來他從小對棒球運動非常熱愛。因此，今年5月份品牌正式宣布與MLB結盟，實在一點也不覺意外，刻下他為多隊棒球隊設計了3個別注系列，以頌揚這項傳統美國國民所愛戴的運動。

今個秋季聯乘系列嘗試將奢華時尚與日常舒適混為一談。系列包括真皮拼羊毛棒球外套、fleece連帽?衣、運動褲和皮革手挽tote bag。細節處衫身有著Yankees（洋基隊） 、Dodgers（道奇隊）及Red Sox（紅襪隊）等3支隊伍的字體繡章，加上全以低調的黑色示人，正是穿上十年八載而不會過時的服裝，男生們絕對值得投資。

產品查詢：Boss Hugo Boss（3057 9099）、Polo Ralph Lauren（2871 9338）