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【萬聖節2021】金域假日酒店萬聖節Staycation　kkday限定每晚最平$880起

精明消費 12:35 2021/10/21

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今年萬聖節適逢星期日，你準備好節目未？香港金域假日酒店與綫上旅遊平台kkday推出萬聖節Staycation獨家優惠，共有4種套票可供選擇，適合2人至4人（2名成人及2名小童）入住，價錢由880元至1,551元。

【薈景萬聖嘩鬼小聯盟自助餐每位$688  着萬聖節服飾惠顧享8折：按此

套票包括萬聖節布置的豪華客房住宿1晚，配萬聖特飲及杯子蛋糕各2份，翌日有自助早餐供應。此外，顧客也可另加352元享用2人萬聖節主題下午茶1份。

另外，顧客也可選購升級套票，享用行政會所禮遇。行政會所內設施包括健身室及室外游泳池，顧客更可全日免費享用迷你酒吧、飲料及小食，傍晚亦會提供餐前雞尾酒，翌日也可在會所享用自助早餐。

推廣期內，酒店逢星期五至日會開放「Trick Or Treat」主題活動室，有免費萬聖節遊戲攤位及特色打卡位。

以上萬聖節Staycation套票只限於kkday網站內預訂，然後要憑電子收據登記入住。銷售日期由即日至10月30日，數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大
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    +5

 

香港金域假日酒店萬聖節Staycation
kkday獨家套票

  • 銷售日期：10月13日至10月30日
  • 入住日期：10月14日至10月31日
  • 每間房間最多可容納2名成人及2名小童

套票價格

星期一至四入住

  • 一晚豪華客房住宿、萬聖節特飲2杯及杯子蛋糕2件、2大2小自助早餐：880元起（可加購2人萬聖節主題下午茶1份：352元）
  • 一晚豪華客房住宿、萬聖節特飲2杯及杯子蛋糕2件、行政會所禮遇（包括自助早餐）：1,276元起

星期五、六、日入住（升級套票）

  • 一晚豪華客房住宿、萬聖節特飲2杯及杯子蛋糕2件、2大2小自助早餐、「Trick Or Treat」主題活動室：1,155元起（可加購2人萬聖節主題下午茶1份：352元）
  • 一晚豪華客房住宿、萬聖節特飲2杯及杯子蛋糕2件、「Trick Or Treat」主題活動室、行政會所禮遇（包括自助早餐）：1,551元起

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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