【八達通】第一代八達通明起可換新卡　舊卡2022年將失效（附換卡步驟）

用八達通拍卡付款時聽到「嘟～嘟嘟」提示聲響？可能你要留意自己是否正在使用第一代八達通！由10月20日起，八達通將會為1999年及其後發出的第一代銷售版八達通展開換卡計劃，如果限期前仍未換新卡，舊卡將會在2022年2月19日失效。以八達通登記領取5,000元消費券之客戶並不涉及換卡計劃。

持有1999年及其後發出的第一代銷售版八達通的客戶，包括特別版／限量版八達通卡、八達通錶、迷你八達通及八達通配飾等，都需要在舊八達通失效前，到指定50個「八達通服務站」，將舊卡資料轉移至任何一款非個人銷售版或租用版八達通。八達通會為持有第一代銷售版八達通的客戶安排最少3個月的失效日期通知，如果不清楚自己是否使用第一代銷售版八達通，可在拍卡付款時留意有否「嘟～嘟嘟」提示聲響。

客戶可以選擇自攜新租用版或非個人銷售版八達通作轉移，或於「八達通服務站」即時獲發新租用版八達通。舊八達通中的服務、優惠，包括餘額、門禁及自動增值等會一併轉移至新卡，客戶並不需要再額外申請。

■換新八達通卡步驟／貼士■

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責任編輯：嚴熹曼

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