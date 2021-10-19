【ESG】推動鄉村振興實現可持續發展

ESG是企業實現可持續發展的管理方法，也是衡量企業經營的績效指標之一。而聯合國可持續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）就為企業提供清晰而全面的可持續發展方向。

中國對聯合國SDGs作出了積極回應，特別是在去年已實現全面脫貧的承諾。在這過程中，企業主動發揮資源優勢，做出應有貢獻，是對可持續發展的有效實踐。

【中國逐步完善指引，標準化助提升ESG披露質量：按此】

當下，中國經濟已從高速增長轉向高質量發展階段，但社會不均衡發展問題還比較突出。針對這特定的社會議題，通過引入商業邏輯，進一步幫助鄉村弱勢群體實現「自我造血」，在社會已全面脫貧的基礎上向前邁進，更具可持續性。

中國已制訂了2050年鄉村振興的遠景目標，也有2018至2022年的五年規劃。可以說，無論是從產業發展，還是從生態保護，以至帶動共同富裕等角度，推進鄉村振興都具有重要的意義。

綜合金融與鄉村振興有機結合

早於2018年，中國平安聚焦重點貧困地區的產業、健康、教育三大根源性致貧問題，依託「金融＋保險＋科技」的優勢，按「授人以魚、不如授人以漁」的理念提出面向「村官」、「村醫」、「村教」三個方向的「三村工程」，回應了包括貧窮、饑餓、健康、教育、能源、就業、基建、公平、合作等9項SDGs。

「村官工程」推動產業扶貧，通過提供生產前的人才培養、生產中的技術引進和資金保障（保險、發債、貸款）、生產後的銷售賦能（平安內部採購和電商渠道協助銷售），構建以綜合金融覆蓋全產業鏈、全扶貧周期的模式，帶動鄉村可持續發展。截至2021年6月末，平安累計提供扶貧及產業振興幫扶資金360.24億元。

【發展切合中國國情的ESG評價體系：按此】

「村醫工程」的舉措包括改善鄉村衛生醫療硬體設施；通過平安好醫生APP村醫版技術賦能村醫提升初診的準確率；對村醫進行綫上綫下全科培訓等。

「村教工程」包括為鄉村小學搭建同頻互動直播平台等智慧教學設備；針對校長和老師開展綫上綫下培訓提升教學水平等。

下一階段，平安將持續推進「三村工程」項目幫助鞏固中國的脫貧成果，同時探索如何在偏遠鄉村地區推動綜合金融支持三農（農民、農村、農業）可持續發展，將扶貧成果與鄉村振興有效銜接，助力鄉村振興發展。

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