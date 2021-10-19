【智能投資】平民都變私銀客　傳統銀行Robo-Advisor大鬥法

Robo-advisor就係透過數碼化同智能科技普及，將「初階私銀」服務拉至一般人可以享用

隨住數碼化同智能科技嘅普及，高端服務嘅門檻其實一路降低緊，例如虛擬銀行就令最低存款走進歷史嘅垃圾筒，仲有基金最低1元進場、完全零收費、一球美金客戶享受微私銀服務等等，係一種不可逆轉嘅世界潮流啦。

Robo-advisor就係呢股潮流嘅產物之一，將初階私人銀行嘅WM服務帶到一般人嘅生活之中，背後由大數據、演算法同投資專家組成團隊，同時扮演製造商同售貨員兩個角色，一次過解決傳統銀行喺財富管理上嘅4大痛點：

1. Robo-Advisor受惠於數碼化，就算係最低門檻都可以透過客人背景、風險接受能力、偏好等數據提供投資目標分析、資產配置建議、最大風險調整等初階私人銀行服務。要有建議，唔使搵RM喇。



2. Robo-Advisor嘅係售貨員、又係製造商，比單做銷售嘅傳統銀行更了解產品特性，更加無代理人問題，唔會不斷鼓勵大家大出大入以便多賺佣金，收費一般都以資產價值收費，咁就持平得多啦。



3. Robo-Advisor可以幫客人宏觀打理整個投資組合，喺市況變動下可以根據投資目標從材料着手最快調整基金內容，同時亦可以直接變動客人投資組合；而傳統銀行唔係製造商，當然無辦法直接調整基金內容，如果需要變動，就需要透過RM幫客人轉換組合。Robo-Advisor無論速度同彈性都比傳統銀行高得多喇。



4. Robo-Advisor係全自助服務，投資建議由大數據、演算法同投資團隊共同提供。咁由於資源集中、個cost-to-serve低咗，Robo-Advisor公司有能力聘請以往服務高端客戶同資深學者共合組成團隊，令「平民」亦有能力享受到大數據、Markowitz Efficient Frontier、Black-Litterman Model等等以往「巨富」專有嘅投資優化服務喇。

【從虛銀信用卡支付天然優勢 看傳統銀行包袱：按此】



唔知以上4點又解唔解決到大家喺銀行獲取WM服務時候嘅痛點呢？

Robo-Advisor與銀行的角力，Win Them or Join Them?

講到咁好，咁銀行將會點回應呢？古語有云：「If you can’t win them, join them.」都係Win them或者Join them兩大條路啦。

好似虛擬銀行咁，就有銀行選擇Win them，實行拚死一戰，唔申請VB牌，開發針對性產品，同時大打e-DDA收費戰；亦有銀行選擇Join them，傳統銀行我又做、虛擬銀行我又做，仲要一開app就寫明「powered by XXX Bank」，實行兩邊我都要。

WM服務面對Robo-Advisor嘅挑戰，相信唔少銀行一樣處於Win them定係Join them呢個十字路口：選擇Win Them嘅會進一步將高端投資服務「平民化」，慎防客戶流失；而Join Them嘅就會搵最強嘅Robo-Advisor合作，擁抱潮流，雖然每單生意都要分啲畀人，不過話唔定可以成功爭奪市場，除笨有精都未定。

不過對銀行甚至其他WM公司嚟講，無論係Win Them定Join Them，槍頭都係一致向外嘅，就係希望客人唔好直接將錢搬到呢啲提供「平民化私人銀行服務」嘅Robo-Advisor公司。

因為一畀客戶知道原來世界係可以咁遼闊嘅，後果可以不堪設想的呢。

客戶在銀行享用財富管理服務有咩痛點？，請按【上—頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：AQUMON一類 Robo-Advisor 正如何衝擊傳統銀行財富管理業務呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。