【智能投資】平民都變私銀客　傳統銀行Robo-Advisor大鬥法

Robo-advisor就係透過數碼化同智能科技普及,將「初階私銀」服務拉至一般人可以享用

隨住數碼化同智能科技嘅普及,高端服務嘅門檻其實一路降低緊,例如虛擬銀行就令最低存款走進歷史嘅垃圾筒,仲有基金最低1元進場、完全零收費、一球美金客戶享受微私銀服務等等,係一種不可逆轉嘅世界潮流啦。

Robo-advisor就係呢股潮流嘅產物之一,將初階私人銀行嘅WM服務帶到一般人嘅生活之中,背後由大數據、演算法同投資專家組成團隊,同時扮演製造商同售貨員兩個角色,一次過解決傳統銀行喺財富管理上嘅4大痛點:

1. Robo-Advisor受惠於數碼化,就算係最低門檻都可以透過客人背景、風險接受能力、偏好等數據提供投資目標分析、資產配置建議、最大風險調整等初階私人銀行服務。要有建議,唔使搵RM喇。



2. Robo-Advisor嘅係售貨員、又係製造商,比單做銷售嘅傳統銀行更了解產品特性,更加無代理人問題,唔會不斷鼓勵大家大出大入以便多賺佣金,收費一般都以資產價值收費,咁就持平得多啦。



3. Robo-Advisor可以幫客人宏觀打理整個投資組合,喺市況變動下可以根據投資目標從材料着手最快調整基金內容,同時亦可以直接變動客人投資組合;而傳統銀行唔係製造商,當然無辦法直接調整基金內容,如果需要變動,就需要透過RM幫客人轉換組合。Robo-Advisor無論速度同彈性都比傳統銀行高得多喇。



4. Robo-Advisor係全自助服務,投資建議由大數據、演算法同投資團隊共同提供。咁由於資源集中、個cost-to-serve低咗,Robo-Advisor公司有能力聘請以往服務高端客戶同資深學者共合組成團隊,令「平民」亦有能力享受到大數據、Markowitz Efficient Frontier、Black-Litterman Model等等以往「巨富」專有嘅投資優化服務喇。

唔知以上4點又解唔解決到大家喺銀行獲取WM服務時候嘅痛點呢?

Robo-Advisor與銀行的角力,Win Them or Join Them?

講到咁好,咁銀行將會點回應呢?古語有云:「If you can’t win them, join them.」都係Win them或者Join them兩大條路啦。

好似虛擬銀行咁,就有銀行選擇Win them,實行拚死一戰,唔申請VB牌,開發針對性產品,同時大打e-DDA收費戰;亦有銀行選擇Join them,傳統銀行我又做、虛擬銀行我又做,仲要一開app就寫明「powered by XXX Bank」,實行兩邊我都要。

WM服務面對Robo-Advisor嘅挑戰,相信唔少銀行一樣處於Win them定係Join them呢個十字路口:選擇Win Them嘅會進一步將高端投資服務「平民化」,慎防客戶流失;而Join Them嘅就會搵最強嘅Robo-Advisor合作,擁抱潮流,雖然每單生意都要分啲畀人,不過話唔定可以成功爭奪市場,除笨有精都未定。

不過對銀行甚至其他WM公司嚟講,無論係Win Them定Join Them,槍頭都係一致向外嘅,就係希望客人唔好直接將錢搬到呢啲提供「平民化私人銀行服務」嘅Robo-Advisor公司。

因為一畀客戶知道原來世界係可以咁遼闊嘅,後果可以不堪設想的呢。

兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。