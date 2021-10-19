【智能投資】平民都變私銀客　傳統銀行Robo-Advisor大鬥法

最近好多讀者問我有關Robo-Advisor嘅看法，我諗除咗貪新鮮之外，Robo-Advisor的確好努力咁回應緊傳統銀行喺財富管理（Wealth Management，簡稱WM啦）上面嘅痛點。

Robo-Advisor解決緊傳統銀行WM上嘅乜嘢問題呢？呢啲問題又會唔會都係大家嘅痛點呢？Robo-Advisor嘅市場規模有幾大呢？投資表現如何呢？銀行又將會點應對呢？

今日同大家一齊傾吓喇。

Robo-Advisor嘅市場規模有幾大呢？

根據AQUMON嘅研究數據，預期Robo-Advisor到2022年嘅市場規模將由2019年少於1萬億美元增加至超過2萬億美元，都幾誇張的。

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2萬億美元咩概念呢？以2021年9月24號收市嘅「連登契媽基金」ARKK做個比較，ARKK嘅資產規模大概係214億美金，即係話整個Robo-Advisor市場規模去到2022年將會係今日ARKK嘅100倍。

咁當然攞整個Robo-advisor市場同一隻主動式ETF ARKK比較係唔公平嘅，純綷做個比較，畀大家感受吓個市場有幾大喇！

咁Robo-Advisor嘅投資表現又點呢？

我攞咗香港其中一間最多人用嘅Robo-Advisor AQUMON嘅旗艦產品數據（好易投美國ETF組合）睇吓，啲表現都真係見得吓人，雖然個實際回報未必遠超被動型指數基金，但勝在個年動化波動率（Annualized Volatility）同埋個最大回徹（Maximum Drawdown，即係喺損益曲綫入面一個波峰到波谷嘅最大距離）比被動指數要好得多，大家可以比較吓喇。

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不過投資回報嘅嘢，我真係唔係專家，就唔深入評論太多喇，仲有仲有，投資涉及風險，過往表現唔代表未來表現，大家自行斟酌喇。

我覺得Robo-Advisor值得大家留意，唔單單係「風險」vs「回報」嘅問題，而係Robo-Advisor的的確確回應緊傳統銀行喺提供WM服務時候嘅痛點，呢個亦係資金不斷流入 Robo-Advisor嘅原因之一。

如果銀行唔好好回應的話，相信大家嘅錢亦會慢慢跟隨呢股潮流，流向Robo-Advisor喇。

【有$100萬就係尊貴客戶？ 對銀行嚟講只不過係雞肋：按此】

客戶在銀行享用財富管理服務時的痛點

雖然銀行為客戶提供WM服務都已經有相當長嘅歷史，但一直都存在住唔少痛點，以下就隨便舉幾個：

1. 100萬資產以下嘅客戶只有一堆「低至1元進場」、「$0收費」嘅基金選擇，唔會有客製化投資目標分析、切實嘅資產配置建議，總之就自己研究、自己搞掂啦。



2. 如果有100萬以上資產，就可以進入呢間WM超市，有RM熱情招待，但超市始終係做零售嘅，RM可以做嘅只係執唔同嘅罐頭畀大家，要直接從材料開始着手就好困難喇。



3. 超市唔係製造商，超市同消費者其實都係睇同一份說明書（而好多時我仲叻過個RM），無真正比消費者更了解產品。



4. 超市同消費者存在本質上嘅利益衝突，只要客戶多交易、超市就會多賺佣金，所以超市根本好難為客人做全面理性同持平嘅規劃。



5. 好多客（例如我）根本唔想要真人RM服務，分析同建議我係想要嘅，但係可唔可以放晒啲嘢喺e-banking等我Self-serve呢？

其實以上嘅問題，源頭都唔係銀行唔肯做，而係因為我同你都太窮啫，大家加入「私人銀行」就可以解決以上大部分嘅問題，不過「真私銀」嘅門檻一般都要有5球美金以上流動資產，部分「偽私銀」都要2球美金，要求實在太高喇。

Robo-Advisor點樣解決銀行提供WM服務時嘅痛點呢？，請按【下—頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：AQUMON一類 Robo-Advisor 正如何衝擊傳統銀行財富管理業務呢？】