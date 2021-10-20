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【消費優惠】悅來酒店蘋果主題下午茶　2位以上平日可享75折

精明消費 10:30 2021/10/20

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蘋果香甜多汁，味道清新，用來入饌便最適合了。最近，荃灣悅來酒店的簡•味推出一個清新蘋果誘惑主題下午茶。

廚師使用來自多個產地的新鮮蘋果，製作出12款鹹甜美點，包括烏龍茶陸奧蘋果忌廉卷、華盛頓蘋果配蟹肉千層酥盒、香煎北海道帶子配黑醋富士蘋果及黑魚子等。套餐內有4款食物提供無限任添，並附送咖啡或茶，亦可另加28元轉配清爽蘋果特飲。

此外，由即日至11月30日，顧客預訂此下午茶兩位或以上，星期一至五入座可享75折優惠；在星期六、日及公眾假期入座，則有85折優惠。餐廳更準備了《魷魚遊戲》內的椪糖遊戲，讓顧客可以邊吃邊玩。

 

清新蘋果誘惑主題下午茶

供應日期：由10月11起
供應時間：中午12時至晚上7時
地址：荃灣荃華街3號悅來酒店3樓
訂座電話：2409 3226

正價價錢（加一服務費按原價計算）：

  • 298元（1位）
  • 586元（2位，平均每位293元）

註：此下午茶不可與酒店任何推廣優惠一同使用；所有可添加食物只限堂食。

詳情可瀏覽悅來酒店官方網站

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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