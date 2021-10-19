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【大灣區】19家港銀今日起可開展跨境理財通業務（附南北向通銀行名單）

個人增值 12:50 2021/10/19

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金管局昨日（18日）公布19家可開展跨境理財通業務的香港銀行名單，相關銀行及其內地夥伴銀行經內地相關監管機構納入跨境理財通業務試點範圍後，最早可於今日（19日）一同開始提供跨境理財通服務。以下將會列出可參與南向通、北向通的銀行名單。

【跨境理財通啟動　銀行券商蓄勢待發　即睇6隻受惠股：按此

■可參與南向通及北向通的銀行名單■

    點擊圖片放大

■只可參與南向通的銀行名單■

    點擊圖片放大

恒生向南向通提供逾140種理財產品

另外，恒生銀行在名單公布後宣布，自今日（19日）起，恒生及恒生中國在「跨境理財通」業務框架下，將為粵港澳大灣區客戶提供無縫的跨境理財服務，數千名理財顧問已各就各位。

恒生將為「跨境理財通」南向通客戶提供超過140種低風險至中風險的非複雜理財產品，當中包括涵蓋10種不同貨幣的存款產品，包括人民幣及港元等、另有不同區域或環球策略的香港證監會認可基金，以及多種政府及企業債券。同時，恒生中國亦將為「跨境理財通」北向通客戶提供多種覆蓋不同資產類別的基金選擇。

「跨境理財通」的客戶一方面可在恒生於香港及大灣區完善的分行網絡享受專業的個人化諮詢服務，同時亦可透過恒生先進的數碼銀行及流動理財服務，以及電話理財等進行交易，例如認購及贖回投資產品、設立存款，以及透過跨域查賬轉賬服務在閉環式框架下管理資金流。

【把握跨境理財通機遇　派息大灣區基金最高派4厘：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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