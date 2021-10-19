【美股分析】電子支付Marqeta靠跨行手續費獲利　現代發卡平台長遠具增長潛力

在現代交易中，很多地方都需要用到信用卡，現代發卡平台就捉到這一波數碼轉型的需求。發行信用卡再不是大銀行或金融機會專利，在現代交易及電子支付世界，對於整體時間及技術要求愈來愈高，Marqeta（美：MQ）就可以捕捉到這個風口位。

Marqeta是一個現代的發卡平台，並提供創新的電子支付服務。Marqeta容許客戶可以不用與銀行及信用卡網絡交手，透過Marqeta平台利用開源API、Just-in-time資金交付（用於授權實時交易及放款等）、代幣化等技術，都可以擁有切合自己需要的信用卡計劃及處理交易支付。

Square為最大客戶

要更多了解Marqeta可看公司與Square（美：SQ）的合作關係，因為Sqaure是Marqeta最大的客戶。截至2021年6月30日的季度，有72%淨收入是由Sqaure而來，較去年同期的66%進一步提高。收入高度集中在一個客戶，絕對是有利有弊。弊處自然是失去Square對公司是致命的，好處是與Square的合作關係鞏固，而且Square正在高速增長階段，Marqeta可說搭上了高速順風車。

Square在2016年已經同Marqeta合作，旗下最重要的Cash App（一個可像銀行轉帳收款、點對點交易轉帳及具投資功能的電子錢包應用程式）的收款及支付功能都是由Marqeta提供技術，好像由僱主及政府接收存款，Cash App用戶可利用其技術發出的Cash Card去消費。

要注意的是Marqeta與Square Card的合約將於2024年12月到期。

主要靠跨行交易費獲利

Marqeta做的是發卡及交易款項處理服務，至於獲利模式主要是靠跨行交易費（Interchange Fees），即收款銀行向發卡銀行支付的費用，Marqeta可以100%收取，但多數需與客戶分享拆帳。因此，愈多人用Marqeta發的卡進行交易，Marqeta就可以賺到更多的錢。

另外，Marqeta亦有其他處理交易服務收入，好像平台使用月費、ATM收費、詐騙監察及代幣化服務等。但相比起跨行交易費這部分收入應是很低。

長遠能保增長持續性

據Euromonitor估計，在2021年全球資金流動達74萬億元，並有約4萬億宗單獨支付交易。此外，Nilson的報告指，美國發卡機構在2020年交易量達6.7萬億元，對比Marqeta處理的601億交易量，佔比不足1%。Marqeta未來增長潛力依然很大。

Marqeta是一隻金融科技公司，有技術含量，但並非像數據分析及網絡安全股般具吸爆發性引力，但換個角度看增長空間是長期可持續（即使非高增長），因為處理交易金額上升收入便會增加，長綫具潛力，但短綫如再失19.78美元低位先止蝕觀望。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰具長綫潛力現代發卡平台】（收費文章）

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