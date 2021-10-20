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【消費優惠】Pizza Hut外賣自取二人餐$158　American Eagle快閃優惠低至45折

精明消費 07:00 2021/10/20

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza Hut：外賣自取二人餐$158

Pizza Hut推出外賣自取二人餐，星期一至四（指定日子除外）外賣自取只需158元。惟優惠不適用於峻巒及The Westwood分店。

    點擊圖片放大

套餐包括：

  • 指定三藩市式手藝批／鬆厚批／薄脆批（普通批）ｘ1
  • 指定意粉／飯／小食ｘ1
  • 百事可樂（罐）ｘ2

網上訂購

2. American Eagle：服飾低至45折

American Eagle近日推出秋日限時快閃優惠，由即日起至10月21日，多款產品低至45折，買滿3件產品全單額外85折；買滿5件或以上全單額外享75折。

另外，在優惠期內，輸入優惠碼「FALL20」，全單可享額外8折優惠，即是有折上折優惠。不過，是次優惠推廣不包括Aerie系列產品。

    點擊圖片放大
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購物網站

3. DONKIｘThe Club：消費滿$500減$100

為慶祝DON DON DONKI登陸The Club，由10月18日起至11月18日，The Club會員只需於Club Shopping購買DON DON DONKI商品消費淨額滿500元港元（單一訂單計算），並於結帳時輸入優惠碼「DONDONDONKI」，即可享100港元折扣優惠。如訂單折扣後購物消費淨額滿400港元，可享免運費服務。

另外，The Club更聯乘DON DON DONKI推出4款福袋，以低至75折價錢發售。4款福袋包括日式飲品零食、CHOYA梅酒、精選梅酒以及貓貓用品，數量有限，售完即止。

購物網站

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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