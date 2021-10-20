【消費優惠】Don Don Donki萬聖節優惠　指定角色戲服8折

萬聖節就係要扮鬼扮馬，Don Don Donki由即日至10月31日推出特別優惠，除了扮嘢必備的戲服指定款式有8折，Trick Or Treat唔少得嘅糖果50元有2包。另外，日式食品、清酒，保濕霜都有優惠。

此優惠不適用於情熱笑店山頂廣場分店。貨品數量有限，售完即止。

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撰文：hket小編

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