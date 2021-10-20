【消費優惠】Don Don Donki萬聖節優惠 指定角色戲服8折 精明消費 09:00 2021/10/20 分享： 萬聖節就係要扮鬼扮馬，Don Don Donki由即日至10月31日推出特別優惠，除了扮嘢必備的戲服指定款式有8折，Trick Or Treat唔少得嘅糖果50元有2包。另外，日式食品、清酒，保濕霜都有優惠。 此優惠不適用於情熱笑店山頂廣場分店。貨品數量有限，售完即止。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】悅來酒店蘋果主題下午茶 2位以上平日可享75折 今日 【消費優惠】悅來酒店蘋果主題下午茶 2位以上平日可享75折 【流感疫苗2021】免費或資助流感針懶人包 10類合資格人士可免費接種 即睇邊度有得打 2021/10/19 【流感疫苗2021】免費或資助流感針懶人包 10類合資格人士可免費接種 即睇邊度有得打 【萬聖節2021】Trick or Treat？ 萬聖節行G.O.Market哈囉喂市集應節 2021/10/19 【萬聖節2021】Trick or Treat？ 萬聖節行G.O.Market哈囉喂市集應節 【八達通】第一代八達通明起可換新卡 舊卡2022年將失效（附換卡步驟） 2021/10/19 【八達通】第一代八達通明起可換新卡 舊卡2022年將失效（附換卡步驟） 【消費優惠】一田購物優惠日eShop明日登場 4大必搶主題 買滿$3000獲$100優惠券 2021/10/19 【消費優惠】一田購物優惠日eShop明日登場 4大必搶主題 買滿$3000獲$100優惠券 萬聖節 香港 積分優惠 飲食優惠 付款優惠 著數優惠